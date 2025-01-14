Він дав кілька «золотих» правил, на які варто орієнтуватися

Через зміни в українському правописі часто виникає плутанина щодо написання числівника «пів», пише УНІАН. Українці використовують його по-різному: разом, окремо або з дефісом. Мовознавець Олександр Авраменко під час «Сніданку з 1+1» пояснив, як правильно використовувати числівник «пів».

Плутанина в написанні цього слова – не дивина, адже правила правопису змінилися лише у 2019 році. Багатьох у школі вчили писати «пів» з іменниками разом, а з іменниками, які починаються на йотовані голосні, – через апостроф, а з власними назвами – через дефіс.

Проте згідно з нормами нового правопису, числівник «пів» (це слово позначає половину чогось) ми пишемо окремо з іменниками родового відмінка. Тобто, з тими, які відповідають на питання кого або чого. Перевірити себе можна дуже просто: якщо числівник «пів» у реченні можна замінити словом «половина» (половина яблука, Києва), тоді сміливо пишемо його окремо.

Натомість разом пишемо «пів» з іменниками називного відмінка (хто/що?). Наприклад, північ, південь, півострів, уточнює Авраменко.