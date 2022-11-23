Правильне зберігання дров впливає на кількість тепла, яке вони вироблять під час горіння

Навіть якщо у вас в будинку є газове опалення, цього року особливо варто запастись дровами на зиму. Дровами можна розтопити камін, буржуйку та врятуватись від холоду і приготувати поїсти у разі надзвичайно ситуації. Щоб дрова максимально якісно виконували свою функцію і мали хорошу тепловіддачу, їх треба правильно зберігати. Дрова займають багато місця, та не люблять вологу, для них потрібне спеціальне місце. Розповідаємо, як правильно зберігати дрова, щоб потім не мучитися з розпалюванням.

Основні помилки при зберіганні дров:

Надмірна вологість

Тепловіддача, яку може давати деревина, сильно залежить від рівня її вологості. Вода може складати навіть 50% від ваги свіжозрізаної колоди. А кубічний метр деревини бука повинен віддати близько 350 літрів води, перш ніж досягне потрібної, низької вологості.

Коли ви починаєте спалювати сирі дрова, вони спочатку випаровують воду. В результаті через низьку температуру згорання та зменшення її енергетичної вартості не всі компоненти деревини згорять. Такі дрова залишають у коминах багато незгорілої сажі. Спалювання вологої деревини спричиняє значне навантаження на навколишнє середовище, цей процес не є екологічним.

Те, як довго необхідно сушити дрова, залежить від виду деревини, часу заготівлі й способу її зберігання. Чим більша щільність деревини, і чим менша циркуляція повітря в місці зберігання, тим більше часу потрідбно на сушіння. Найкращий час для валки лісу припадає на місяці з листопада по березень тому, що саме в цей період деревина має найнижчу природну вологість. Свіжа листяна деревина повинна сохнути протягом приблизно двох років.

Занадто великі колоди

Чим дрібніше колоди розпиляні й розколоті, тим більшою стає їх сумарна площа поверхні. В свою чергу, велика загальна площа поверхні забезпечує швидше випаровування води і швидке висихання. А от цілі колоди сохнуть дуже повільно.

Неправильні умови зберігання

За можливості, дрова слід зберігати на південній стороні будинку. Дрова треба складати на ізолюючу підкладку. Це запобігає гниттю і в той же час забезпечує кращу вентиляцію і, таким чином, швидке висихання деревини.

За стосом дров слід залишити зазор близько 5-10 см, необхідний для відводу вологи. Дрова повинні бути, наскільки це можливо, захищені від дощу.

Якщо ви опалюєте приміщення виключно дровами, необхідно підготувати місце для їх зберігання, що може вмістити запас дров, приблизно у півтора рази більший ніж кількість, яку ви використовуєте за рік.

Як зробити дровницю на вулиці своїми руками?

Для тривалого зберігання і сушки дров можна зробити спеціальний сарай або навіс. Дровницю використовують навіть в ландшафтному дизайні. Роблять красиве укладання полін оригінальним способом, що надає ділянці колориту.

Самостійно побудувати дровницю у дворі нескладно. Можна зробити конструкцію з металу або дерева. Додатково використовуйте підручні матеріали: старі бочки, листи металу, кільця від колодязя.

Свіжі і непросохлі дрова залишати в сараї не варто: вони погано розпалюються, мало дають тепла, зате сильно димлять. Перед тим, відправляти поліна в піч, їх потрібно ретельно підсушити. Якщо придбали дрова свіжої рубки, то дайте їм час вилежатися. Дотримуйтесь простого правила – добре висушити нарубані дрова на сонечку, тоді вони будуть швидко розгоратися і не диміти. Залежно від кількості дров на зиму, стіс може бути виготовлена ​​у вигляді невеликого сарайчика або мати великий навіс.

Щоб створити необхідні умови зберігання палива на зиму, враховуйте наступні рекомендації:

Не розміщуйте дрова прямо на землі. Зробіть підлогу, піднявши його на 15 см над землею. Інакше нижній шар деревини буде відволожуватися;

Робіть стіни з хорошою вентиляцією;

Дах в прибудові повинен бути з ухилом, щоб не утворювався конденсат і не затримувалася волога;

При необхідності в запасі великої кількості дров,потрібно поставити міцну основу, яка витримає тягар.

Для побудови дровниці своїми руками на дачі не потрібно дороге обладнання і матеріали. Досить дощок і дерев'яних брусків. Процес установки дровниці не складе великих труднощів:

Спочатку виберіть місце для майбутньої споруди;

Для невеликого запасу дров можна зробити каркас з брусків, накривши його дахом;

На покрівлю підійде будь-який будівельний матеріал: полікарбонат, профнастил або металочерепиця;

Підлогу можна вистелити з піддонів.

Приклади зберігання дрів на ділянці

За матеріалами STIHL та «Агро-Маркету»

Більше корисних порад – у рубриці «Дім»