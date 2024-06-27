Із таким простим рецептом вам, імовірно, захочеться ще більше тішити свого котика. Приготування - 20 хвилин!

Якщо у вашого котика день народження або святкуєте річницю разом, чи просто хочете його потішити, то спробуйте приготувати для компаньйона святковий торт із лосося, курки і батату за випробуваним рецептом журналу DailyPaws. Кіт пробачить вам усі ваші гріхи і буде вдячний назавжди (але це не точно). Цей торт готується без випічки і дуже швидко збирається.

Потрібні інгредієнти

Щоб приготувати святковий торт для котика за цим рецептом, вам знадобиться:

Половина 140-грамової банки лосося без кісточок і кісток у воді, добре відтиснена;

Чверть чашки добре подрібненої курячої або індичої грудинки;

Чверть чашки пюре з батату;

Чайна ложка рисового борошна;

Дві чайні ложки нежирного йогурту (дивіться, щоб у складі не було отруйного для котів ксилітолу);

Одна чайна ложка арахісового масла (тут у складі теж може бути ксилітол, будьте уважні) – опціонально.

Покроковий рецепт приготування домашнього торта для кота

Покладіть лосося в миску, подрібніть на дуже маленькі шматочки. Змішайте з подрібненою куркою, пюре з батату та вимісіть до однорідної консистенції. Також вмішайте рисове борошно.

Візьміть формувальне кільце діаметром 7-8 см, невеличку сковорідку або деко, застелене пергаментом. Викладіть третину суміші у кільце, що стоїть на сковорідці. Утрамбуйте добре пальцями і зніміть кільце. З решти лососево-курячої суміші зробіть ще пару таких «коржів» і поставте їх в морозилку на 15 хвилин.

Зберіть «коржі» на невеликій тарілці. Їх можна з’єднати за допомогою арахісового масла, якщо хочете. Щоб торт виглядав святково, прикрасьте його зверху йогуртом, наче кремом.

Вишуканий і смачний торт на день народження вашого котика (фото DailyPaws)

Зберігання

Якщо хочете, то готові лососево-курячі «коржі» можна добре заморозити і зберігати у зіп-пакеті в тій же морозилці до трьох місяців. Перед подачею їх треба буде розморозити.