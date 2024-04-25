Як прикрашати лозу на Вербну неділю: ідеї, матеріали та способи декору
У неділю християни східного обряду святкуватимуть Вербну неділю. В цей день під час богослужіння у церквах освячують гілочки верби. Якщо не вистачає часу підготуватися до цього дня, завжди можна купити готовий букет. Але якщо ви хочете особливий і якщо любите займатися творчістю, ZAXID.NET пропонує кілька як традиційних, так і оригінальних ідей, як прикрасити вербові галузки так, щоб вони вирізнялися серед інших.
Як і у будь-якій творчій справі, тут немає точних правил. Можна експериментувати з тим, що є під рукою і що подобається. Вже традиційним є оздоблення верби миртом (самшитом) та кольоровими стрічками. Можна використати весь набір прикрас, які продаються у квіткових і подарункових магазинах.
Можуть бути і живі квіти, однак тут варто врахувати, що вони швидко зав’януть, а галузки мають стояти довго. Тому зазвичай використовують сухоцвіт.
Можна використати різноманітні декоративні штучні квіти та листя. Тоді можна не турбуватися про те, що вони швидко зів’януть, втім не забуваємо і про екологію.
Цікавим є додавання галузочок вічнозелених дерев, наприклад, туї.
Гілки верби можна декорувати маленькими фігурками – до прикладу, пасхальними кроликами або декоративною писанкою. Їх можна прилаштувати як галузку на тонкому дроті або спробувати оформити ними букет в місці зв’язування.
Цікаво виглядають гілочки верби з пофарбованими в різні кольори котиками. Для цього варто вибирати природні барвники.
Іноді з верби плетуть віночок. Ним після посвячення можна буде прикрасити свій дім за зразком різдвяного адвент-віночка.
Також можуть бути вазочки з квітами та вербовими гілочками.
Хто займається технікою валяння шерсті, може доповнити котики верби кульками різних кольорів та різного розміру.
Справжні умільці можуть спробувати сплести з котиків хрест як символ християнства.
Останніми роками з патріотичних почуттів популярними є синьо-жовті кольори в декорі та квітка бавовни.
Яким би не був ваш букет на Вербну неділю, найголовнішим є настрій, з яким ви йдете до церкви і посвячуєте лозу, адже вона буде оберегом для сім’ї та дому на цілий рік.
Усі фото з сайтів «Ідеї декору» та «Твій світ»