У неділю християни східного обряду святкуватимуть Вербну неділю. В цей день під час богослужіння у церквах освячують гілочки верби. Якщо не вистачає часу підготуватися до цього дня, завжди можна купити готовий букет. Але якщо ви хочете особливий і якщо любите займатися творчістю, ZAXID.NET пропонує кілька як традиційних, так і оригінальних ідей, як прикрасити вербові галузки так, щоб вони вирізнялися серед інших.

Як і у будь-якій творчій справі, тут немає точних правил. Можна експериментувати з тим, що є під рукою і що подобається. Вже традиційним є оздоблення верби миртом (самшитом) та кольоровими стрічками. Можна використати весь набір прикрас, які продаються у квіткових і подарункових магазинах.

Можуть бути і живі квіти, однак тут варто врахувати, що вони швидко зав’януть, а галузки мають стояти довго. Тому зазвичай використовують сухоцвіт.

Можна використати різноманітні декоративні штучні квіти та листя. Тоді можна не турбуватися про те, що вони швидко зів’януть, втім не забуваємо і про екологію.

Цікавим є додавання галузочок вічнозелених дерев, наприклад, туї.

Гілки верби можна декорувати маленькими фігурками – до прикладу, пасхальними кроликами або декоративною писанкою. Їх можна прилаштувати як галузку на тонкому дроті або спробувати оформити ними букет в місці зв’язування.

Цікаво виглядають гілочки верби з пофарбованими в різні кольори котиками. Для цього варто вибирати природні барвники.

Іноді з верби плетуть віночок. Ним після посвячення можна буде прикрасити свій дім за зразком різдвяного адвент-віночка.

Також можуть бути вазочки з квітами та вербовими гілочками.

Хто займається технікою валяння шерсті, може доповнити котики верби кульками різних кольорів та різного розміру.

Справжні умільці можуть спробувати сплести з котиків хрест як символ християнства.

Останніми роками з патріотичних почуттів популярними є синьо-жовті кольори в декорі та квітка бавовни.

Яким би не був ваш букет на Вербну неділю, найголовнішим є настрій, з яким ви йдете до церкви і посвячуєте лозу, адже вона буде оберегом для сім’ї та дому на цілий рік.

Усі фото з сайтів «Ідеї декору» та «Твій світ»