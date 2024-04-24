Квітною неділею починається Страсний тиждень перед Великоднем

За тиждень до Великодніх свят християни відзначають Лазареву суботу і Вербну неділю. Цього року вони припадають на 27 і 28 квітня. ZAXID.NET розповідає, як підготуватися до цих днів і налаштуватися на останній Страсний тиждень.

Патріарша катехитична комісія УГКЦ пише, що Воскресіння як перемогу над смертю Церква починає святкуванням Лазаревої суботи. У цей день Ісус Христос вокресив померлого Лазаря зі словами: «Хто в мене вірує, той навіть і вмерши – житиме!». Цей день варто розпочати із молитви, можна прочитати Біблію про воскресіння Лазаря (Йо 11: 1-44).

У Вербну неділю християни йдуть до церкви з галузочками верби, щоб освятити їх.

«Подібно до того, як люди вітали Христа галузками з дерев, ми зустрічаємо вхід Господній у наші домівки “галузками чеснот”. Після літургії та особистої молитви-подяки освячені галузки роздайте членам сім’ї і запросіть кожного подумати, яку б чесноту він/вона хотіли б подарувати Христові, привітавши таким чином цією чеснотою в’їзд Господній у вашу домівку», – радить УГКЦ.

Священики зазначають, що традиція бити один одного лозою є народною і нічого спільного з церковним життям не має.

Вербною неділею починається Страсний тиждень, християни співпереживають страждання Христа і відчувають власну провину за ці страждання. Сім’я має разом розпланувати Страсний тиждень: домашні обов’язки, спільні молитви, особисті постанови щодо посту, поділитися своїми намірами та побажаннями у Страсний тиждень. Церква рекомендує працювати над тією чеснотою, яку вирішили вдосконалювати заради своєї сім’ї, у Страсний тиждень.

«Входячи у Страсний тиждень, роздумуймо разом у наших домівках про перемогу Христа над гріхом і смертю через його страждання і смерть», – радить Церква.