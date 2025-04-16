Існують креативні способи, завдяки яким ви зможете прикрасити паску.

Якщо ви хочете, щоб ваша великодня випічка виглядала святково та оригінально, існують креативні способи, завдяки яким ви зможете її прикрасити. «Ідейка» розповідає, про 5 ідей, як прикрасити паску власноруч.

Квіти з маршмелоу

Інгредієнти:

цукрова пудра;

вода;

крохмаль;

маршмелоу.

Приготування:

Візьміть 3 частини цукрової пудри та 1 частину крохмалю, а потім змішайте. Розділіть маршмелоу за допомогою ножиць та поділіть на кольори. До маршмелоу одного кольору додайте 1 ст. л. води та відправте в мікрохвильову піч на 20 секунду або ж розтопіть його на водяній бані. Висипте крохмаль із цукровою пудрою на робочий стіл, перекладіть туди розтоплене маршмелоу. Замішуйте як тісто, поки маса не перестане липнути до рук і стане такою м’якою, як пластилін. Готову мастику перекладіть у пакет, щоб вона не висохла завчасно. У пакеті ця маса може зберігатися до 2 місяців. Для того, щоб зробити трояндочки з такої мастики, вам знадобиться качалка і склянка (чарка). Шматочок мастики розкачуйте в тонкий пласт, присипаючи стіл крохмалем із цукровою пудрою. Виріжте півкола. Першу пелюстку (півколо) скрутіть у трубочку, злегка відгинаючи краї. Решту пелюсток оберніть навколо першої трубочки, роблячи об’ємну троянду. Інші квіти або пелюстки можна зробити готовими формами або ж акуратно вирізати ножем. Можна комбінувати кольори між собою – так вийде навіть цікавіше. Перед декоруванням залиште квіти підсохнути.

«Ідейка»

Яйця з бісквіта

Інгредієнти:

Бісквіт:

борошно – 70 г;

цукор – 90 г;

какао – 20 г;

розпушувач – 0.5 ч. л.;

сіль – 1/4 ч. л.;

кефір – 70 г;

молоко – 50 г;

олія без запаху – 25 г;

яйце – 1 штука;

Декор:

білий шоколад – 150 г;

олія без запаху – 15 г;

какао-масло – 15 г;

вершковий сир – 100 грамів.

Приготування:

Змішайте окремо рідкі та сухі інгредієнти, потім об’єднайте інгредієнти вінчиком. Випікайте бісквіт у духовці за температури 170°C 15-20 хвилин. Розкришіть бісквіт на дрібні шматочки і додайте до нього 100 г вершкового сиру. Кількість сиру може бути трохи іншою, це залежить від вологості бісквіта. Змішайте бісквіт і сир, щоб отримати однорідну пластичну масу. З отриманої маси сформуйте невеликі яєчка. У кожне яйце вставте зубочистку і сховайте їх в морозильну камеру на 2-3 години. Для приготування шоколадної глазурі розтопіть шоколад, додайте до нього олію та какао-масло та добре перемішайте. Після цього у глазур потрібно вмокнути заморожені яйця. Потім яєчка можна оформити за допомогою золотого харчового барвника. Оформлені яйця необхідно залишити в холодильнику на кілька годин, щоб глазур добре стабілізувалася, а потім їх можна буде використовувати для оформлення пасок та іншої великодньої випічки.

«Ідейка»

Вербові котики із соломки

Інгредієнти:

солодка соломка;

маленькі маршмелоу у формі циліндрів;

ножиці;

цукрова пудра.

Приготування:

Беремо маленькі маршмелоу і ножицями розрізаємо їх навскіс. Після приклеюємо до соломки шматочки маршмелоу, формуючи гілочку верби із котиками. Щоб додати пухнастості, посипаємо створені гілочки цукровою пудрою. Регулюйте довжину гілочки залежно від величини паски. Такі гілочки можна прикріпити не тільки зверху, але й красиво прив’язати стрічкою навколо пасочки.

«Ідейка»

Гніздо із соломки

Інгредієнти:

солодка соломка;

чорний шоколад;

кольорове драже або шоколадні яйця.

Приготування:

Спочатку потрібно розтопити шоколад зручним способом. На невеликі шматочки розламайте соломку та додайте її до шоколаду. Перемішайте та сформуйте гніздо на тарілці чи пергаменті. Залиште гніздо застигнути або помістять у морозильну камеру на кілька хвилин. Всередину кожного гнізда покладіть шоколадні яйця або кольорові драже.

«Ідейка»

Квіти з маршмелоу

Цей спосіб відрізняється від першого, і для нього нам потрібні маршмелоу та ножиці. Купіть маршмелоу у вигляді циліндрів або трубочок. За допомогою ножиці зробіть рівні надрізи на боковій частині кожного маршмелоу. Потім розділіть пальцями надрізані частини та скрутіть їх, формуючи квітку. Залежно від величини шматочків маршмелоу вийдуть різні квіти.

«Ідейка»