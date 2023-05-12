Метелики із задоволенням відвідують рослини яскравого забарвлення

На садових клумбах вирощують багато прекрасних квітів, серед яких є особливо привабливі для метеликів. Здебільшого це рослини-медоноси із солодким приємним ароматом. І тоді сад оживає. Якими багаторічниками та однорічниками привабити метеликів у сад, розповідає GradinaMax.

Метелики бачать світ більш яскравим і барвистим, ніж ми з вами. Їхній зір дуже чутливий до розпізнавання кольору, форми та руху об'єктів (наприклад, коли пелюстки квітки колишуться на вітрі). Загалом метелики сприймають світ як мозаїку, зібрану з безлічі шестигранних пазлів. Вночі вони здатні перемикати зір на кольоровий, що дає змогу сприймати кольори так само барвисто, як і вдень.

Метелики із задоволенням відвідують рослини яскравого забарвлення: жовті, червоні, помаранчеві, фіолетові, бордові. В ультрафіолетовому спектрі вони розрізняють на пелюстках невидимий людському оку візерунок, який вказує їм шлях до джерела нектару.

Метелики обожнюють прості трубчасті квіти чашоподібної форми з відкритою серцевиною. Махрові квіти їм не цікаві – вони містять менше нектару і дістатися до нього складніше. Але мета метелика – не тільки поласувати нектаром і зібрати з квітки росу, а й відкласти яйця в місці, безпечному для майбутніх метеликів. Тому будьте готові до того, що, перш ніж перетворитися на прекрасних метеликів, гусениці почнуть під'їдати на ваших клумбах листя. Намагайтеся не приваблювати на ділянку метеликів-білянок, які живуть на капустяних і завдають урожаю шкоди. З їхніми гусеницями слід боротися інсектицидами.

Багаторічники, що приваблюють метеликів

Буддлея (Buddléja) – чагарник заввишки до 2 м із запашними лілово-фіолетовими суцвіттями, що виділяють солодкий медовий аромат. Цвіте з серпня до листопада.

Айстра новобельгійська (Symphyotrichum novi-belgii) – приваблює метеликів численними кошиками, що цвітуть з кінця літа до вересня. Її карликова родичка – айстра Marcinki продовжує естафету, пожвавлюючи сад з вересня до осінніх заморозків.

Ваточник сирійський (Asclepias syriaca) – невибаглива рослина заввишки до 1,5 м з парасольковими суцвіттями помаранчевого або фіолетового забарвлення. Численні трубчасті квітки видають дивовижний запах ванілі або шоколаду. Метелики обожнюють ваточник і безперервно кружляють над його кущами. На жаль, цвітіння нетривале – місяць у середині літа.

Геленіум осінній (Helénium autumnále) – трав'яниста рослина з жовтими, червоними і помаранчевими квітами, схожими на ромашку. Опукла серцевина, багата на солодкий нектар, утримує метеликів із середини літа до пізніх осінніх холодів.

Геліотроп (Heliotropium) – чарівна рослина з пурпуровими щитковидними суцвіттями діаметром до 12 см, що повертаються слідом за сонцем. Солодкий ванільний аромат дуже привабливий для метеликів. Вони не залишають рослину з кінця червня до пізніх заморозків.

Лаванда (Lavandula) – середземноморський напівчагарник з високими колосковими суцвіттями блакитного, бузкового, фіолетового кольору. Ароматні не тільки квіти, а й листя. Метелики не залишать увагою лаванду з червня до жовтня.

Ліатрис колосковий (Liatris spicata) – трав'яниста рослина з великими суцвіттями білого, бузкового і рожевого кольору. Колосовидні суцвіття розпускаються в середині літа, балуючи метеликів нектаром 30-40 днів.

Посконник (Eupatorium) – цвіте 35-40 днів наприкінці літа. Дрібні кошики зібрані в пишні щиткоподібні суцвіття. Представлені в пурпурно-рожевій гамі, хоча є і білоквіткові сорти.

Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea) – входить до сімейства Айстрові. Розпускається на початку серпня великими ромашкоподібними кошиками рожевого, білого, бузкового, бордового забарвлення. Цвіте по жовтень.

Золотарник (Solidago) – трав'яниста рослина з пухнастими суцвіттями, зібраними з яскраво-жовтих квіток циліндричної форми. Цвіте з травня до вересня, щедро ділячись із метеликами пилком і нектаром.

Однорічники, які приваблюють метеликів

Агератум блакитний (Ageratum) – використовується для створення низьких бордюрів і квіткових килимків. Пухнасті кулясті суцвіття наповнені нектаром з липня до кінця осені.

Космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus) – відома під назвою «мексиканська ромашка». Чарівні квіти білого, рожевого, червоного, кармінного кольору дарують метеликам нектар із середини червня до кінця вересня.

Цинія (Zinnia) – чарівна рослина з яскраво-помаранчевими, жовтими або червоними кошиками. Цвіте з середини літа до початку заморозків.

Серед однорічників нижнього ярусу саду можна також відзначити рудбекію, чорнобривці, шавлію, материнку, календулу, левиний зів, різні молочаї та фіалки.