Якщо вода почала повільно стікати, а зі зливу з’явився неприємний запах, допомогти може простий засіб, який коштує недорого – лимонна кислота

Засмічення на кухні чи у ванній може суттєво ускладнити щоденні справи. Якщо вода почала повільно стікати, а зі зливу з’явився неприємний запах, допомогти може простий засіб, який коштує недорого – лимонна кислота. Коbieta розповідає, як за допомогою цього засобу прочистити труби.

Як прочистити труби?

Лимонна кислота чудово розчиняє органічні відкладення та вапняний наліт, а також є безпечною для сантехніки.

Щоб швидко прочистити злив, спочатку слід всипати одну столову ложку лимонної кислоти безпосередньо в злив, а потім залити її великою кількістю дуже гарячої води. Залиште суміш на деякий час, щоб активні інгредієнти встигли розчинити забруднення.

Цей спосіб дає негайні результати та не створює ризику пошкодження труб. Окрім цього лимонну кислоту можна використовувати раз на тиждень, для профілактики.

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