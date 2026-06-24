Ви обійдетеся без сантехніка: як прочистити злив на кухні без дорогих засобів
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Засмічений кухонний злив не завжди означає, що потрібно одразу купувати дорогу побутову хімію або викликати сантехніка. Якщо проблема не надто серйозна, впоратися з нею можна за допомогою простих підручних засобів, які є майже в кожному домі. Wprost розповідає, як можна прочистити злив на кухні.
Методи прочищення можуть бути різними, адже засмічення не завжди утворюються з однієї і тої самої причини. Якщо причиною засмічення став жир, який осів на стінках труб, спробуйте використати звичайний засіб для миття посуду. Поверхнево-активні речовини у складі мийного засобу оточують частинки жиру та допомагають відокремлювати їх від поверхні труб.
Для усунення такого засмічення рекомендується спочатку залити у злив дуже гарячу воду, потім додати приблизно склянку засобу для миття посуду, залишити його діяти на 20–30 хвилин і після цього промити трубу ще однією порцією гарячої води.
Якщо у зливі з’явилися легкі відкладення та неприємний запах – спробуйте використати соду та оцет. Оцет допоможе розчинити частину мінеральних нашарувань і вапняного нальоту, тому такий спосіб часто виявляється кориснішим у ванній кімнаті.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Багато хто звик використовувати просто окріп для видалення засмічень, проте тут потрібно бути обережними. Гаряча вода може розчинити свіжий жир, але у випадку з пластиковими трубами часте використання окропу може прискорити знос деяких компонентів. Тому безпечніше використовувати гарячу воду, а не окріп.
Якщо ж вода майже не проходить через злив, проблема може знаходитися глибше в системі. У таких випадках краще використовувати механічні методи очищення – вантуз або сантехнічний трос.