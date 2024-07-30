Обов'язково добре полийте кущі після висадки

Якщо ваші троянди ще цвітуть і ви хочете бачити цю красу в саді як найдовше, тоді дотримуйтесь 10 правил по догляду за квітами. Детальніше про це пише «Яскрава клумба».

Не лінуйтеся поливати грядку. Троянди дуже вологолюбні рослини. Обов'язково добре полийте кущі після висадки. Перевіряйте ґрунт кілька разів на тиждень. Як тільки відчуєте, що він підсох, поливайте знову.

Утримуйте вологу біля коренів. Ваше завдання не просто поливати землю. Потрібно зробити так, щоб більша частина вологи не йшла вглиб ґрунту, а максимально довго трималася біля коріння троянд. Для цього можна використовувати мульчу, своєрідну подушку з подрібненої кори, соломи, листя або гною товщиною 4-7 см. Її треба засипати біля основи кореневої системи. Такий прийом допоможе вам довго утримувати воду, необхідну для того, щоб троянди цвіли буйно, а головне – довго.

Вчасно підрізайте кущі. Відрізати потрібно всі мертві та хворі гілки.

Не забувайте про профілактику. Ваші головні вороги – це:

різноманітні шкідники, які поїдають клітини рослини;

характерні хвороби, які проявляються в зміні кольору стовбура, листя, бутонів.

Як тільки ви побачили потенційну загрозу розвитку захворювання, використовуйте фунгіциди. Якщо ви знайшли на кущі чорні плями, жовті або помаранчеві плями, тлю, сліди проживання комах-шкідників, негайно обробіть його розчином з інсектициду.

Видаляйте бутони, які відцвіли. Зрізуючи засохлі квіти, ви звільняєте місце для нових.