У боротьбі з жуками необов’язково одразу вдаватися до агресивної хімії

Одними з найнебезпечніших шкідників для пасльонових культур залишаються колорадські жуки та їхні личинки, які швидко пошкоджують листя й можуть знищити значну частину врожаю. У боротьбі з ними необов’язково одразу вдаватися до агресивної хімії, адже допоможуть перевірені народні методи, про які пише «24 Канал».

Ручне збирання жуків

Цей спосіб підходить для невеликих ділянок і тих, хто не боїться контакту з комахами. Все, що потрібно – регулярно оглядати картопляні кущі й збирати жуків разом із кладками яєць. Найкраще скидати їх у відро з розчином солі або мильним розчином, щоб не дати їм шансів повернутись.

Оглядати слід не лише верхню частину рослини, а й нижню сторону листя, адже саме там часто ховаються яйця. Важливо не розчавлювати комах на місці, щоб не приваблювати нових жуків запахом.

Гірчиця

Гірчиця – доступний і простий засіб у боротьбі з колорадським жуком. Один із способів її використання – це приготування розчину для обробки рослин. Для цього знадобиться 100 г сухої гірчиці, 10 літрів води і 100 мл оцту або натерте господарське мило.

Отриману суміш розпилюють на кущі, особливо зосереджуючи увагу на нижніх частинах листя. Також можна використовувати гірчицю як природний бар’єр, висаджуючи її по периметру грядки з картоплею. Вона відлякує не лише жуків, а й інших шкідників.

Деревний попіл

Попіл – ще один ефективний природний інсектицид. Його потрібно розсипати рано вранці, коли рослини вкриті росою, тоді він краще прилипатиме до листя. Обробку варто проводити не тільки по самій картоплі, а й по землі навколо.

Попіл токсичний для дорослих жуків і їхніх личинок. Окрім того, він збагачує ґрунт калієм, що позитивно впливає на врожай.

Ще один корисний прийом – додавання попелу у лунки під час посадки картоплі. Разом із ним часто кладуть лушпиння цибулі та одну квасолину. Така комбінація створює природний бар'єр, який відлякує багатьох ґрунтових шкідників.