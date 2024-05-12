У суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024 року. Переможцем стали Nemo [Немо Меттлер] з піснею The Code. Вони [небінарна людина] загалом отримали 591 бал – 365 балів від національних журі (перше місце) та 226 балів – від глядачів (5 місце).

Українське національне журі та глядачі також віддали перевагу Швейцарії, присудивши по 12 балів. 10 балів від українського журі отримала Ірландія, від глядачів – Хорватія; 8 балів від журі – Швеція, від глядачів – Ірландія. Детальний розподіл балів читайте нижче.

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Як проголосувало українське національне журі на Євробаченні-2024:

12 балів – Швейцарія;

10 балів – Ірландія;

8 балів – Швеція;

7 балів – Німеччина;

6 балів – Франція;

5 балів – Литва;

4 бали – Хорватія;

3 бали – Португалія;

2 бали – Італія;

1 бал – Люксембург.

До складу журі увійшли: співачка Олена Тополя, продюсерка Ірина Горова, хореографка та режисерка Олена Коляденко, продюсер і хореограф Костянтин Томільченко та музичний оглядач Макс Нагорняк.

Як проголували українські глядачі на Євробаченні-2024: