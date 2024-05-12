Як голосувала Україна на Євробаченні-2024: розподіл балів від глядачів та журі
У суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024 року. Переможцем стали Nemo [Немо Меттлер] з піснею The Code. Вони [небінарна людина] загалом отримали 591 бал – 365 балів від національних журі (перше місце) та 226 балів – від глядачів (5 місце).
Українське національне журі та глядачі також віддали перевагу Швейцарії, присудивши по 12 балів. 10 балів від українського журі отримала Ірландія, від глядачів – Хорватія; 8 балів від журі – Швеція, від глядачів – Ірландія. Детальний розподіл балів читайте нижче.
Як проголосувало українське національне журі на Євробаченні-2024:
- 12 балів – Швейцарія;
- 10 балів – Ірландія;
- 8 балів – Швеція;
- 7 балів – Німеччина;
- 6 балів – Франція;
- 5 балів – Литва;
- 4 бали – Хорватія;
- 3 бали – Португалія;
- 2 бали – Італія;
- 1 бал – Люксембург.
До складу журі увійшли: співачка Олена Тополя, продюсерка Ірина Горова, хореографка та режисерка Олена Коляденко, продюсер і хореограф Костянтин Томільченко та музичний оглядач Макс Нагорняк.
Як проголували українські глядачі на Євробаченні-2024:
- 12 балів – Швейцарія;
- 10 балів – Хорватія;
- 8 балів – Ірландія;
- 7 балів – Литва;
- 6 балів – Франція;
- 5 балів – Латвія;
- 4 бали – Естонія;
- 3 бали – Норвегія;
- 2 бали – Фінляндія;
- 1 бал – Вірменія.