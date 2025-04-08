Сонячні опіки на хвойних рослинах часто виникають через неправильний догляд або надмірне сонячне випромінювання

Сонячні опіки на хвойних рослинах – явище, яке часто трапляється навесні, коли після зими рослини потрапляють під інтенсивні сонячні промені. Це може призвести до того, що з одного боку рослини з’являються сухі та пожовклі ділянки. Однак не варто засмучуватися – навіть серйозні пошкодження можна виправити, якщо діяти вчасно. ProstoWay пише, як правильно допомогти хвойним рослинам після сонячних опіків і відновити їх стан та декоративний вигляд.

Сонячні опіки на хвойних рослинах, зокрема туях, часто виникають через неправильний догляд або надмірне сонячне випромінювання, яке потрапляє на чутливі частини рослин після зими. Це може бути наслідком передчасного зняття укриттів, коли температура ще була досить низькою, або ж рослини не були захищені від різких коливань температури та сонячних променів.

Що робити з пошкодженнями

Перше, що потрібно зробити – це обрізати пошкоджені ділянки. Це, безумовно, шкода для декоративного вигляду рослини, але вже нічого не виправити, спалену хвою не можна відновити. Важливо пам’ятати, що обрізати потрібно лише пошкоджену частину, не чіпаючи здорових гілок.

Далі слід подбати про відновлення кореневої системи рослини. Для цього полийте туї теплою водою (приблизно 40 градусів), що дозволить активізувати кореневу систему і допоможе рослині краще засвоювати вологу з ґрунту. Полив важливо робити вранці, щоб рослина могла вбирати воду до настання ночі, коли температура знижується, і волога не випаровується так швидко.

Наступним кроком буде обробка рослин спеціальними препаратами для зниження стресу та стимулювання росту. Ідеальним варіантом будуть препарати «Епін» та «Циркон». Перше – це відмінний антистресовий засіб для обробки хвої, а друге – стимулятор росту, який слід застосовувати під корінь рослини. Після початкової обробки через два тижні рекомендовано повторити обробку препаратами, чергуючи їх. Протягом наступних кількох місяців необхідно обробляти туї ще кілька разів, з інтервалом у 5-7 днів.

Важливим етапом є підживлення рослин. Після стресу хвойним необхідно відновити сили і збільшити постачання поживних речовин, тому важливо вчасно внести весняні мінеральні добрива. Для хвойних найбільш підходять спеціальні добрива, які містять необхідні макро- і мікроелементи, зокрема азот, який стимулює ріст. Підживлення допоможе рослинам швидше відновлюватися після пошкоджень.