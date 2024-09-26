При висадці гортензії важливо враховувати її потребу в сонячному світ

Гортензія часто стає основною прикрасою квітника завдяки своєму масивному та розкішному цвітінню. Її легко впізнати, але навіть досвідчених садівників можна здивувати не просто кущем, а цілісним деревом гортензії на ділянці. Штамбова гортензія ідеально вписується в ландшафтний дизайн. Її можна вивести з будь-якого виду чи сорту, проте фахівці особливо рекомендують два види: метельчату та деревоподібну. Як її правильно сформувати, пишуть Ogorodniki.

Вдале місце

При висадці гортензії важливо враховувати її потребу в сонячному світлі, але без постійного впливу прямих сонячних променів. Розсіяне світло або легка періодична тінь – оптимальні умови для цієї рослини. Обов'язково ознайомтеся з сортовими характеристиками гортензії, яку плануєте посадити, оскільки від рівня освітленості залежить зовнішній вигляд суцвіть: при непідходящих умовах вони можуть бути блідими та дрібними.

Склад ґрунту

Для її успішного росту необхідне кисле середовище, яке забезпечує швидке зростання, насичені кольори та яскраве цвітіння. Оскільки кислий ґрунт рідко зустрічається на ділянках, любителі гортензій знають, що потрібно підкислювати садовий ґрунт. Існує багато способів: можна використовувати торф, хвойні підстилки, сульфат амонію чи калію.

Як зробити гортензію штамбовою

Для перетворення звичайної метельчатої гортензії в деревце потрібно виконати кілька дій. Перш за все, слід регулярно прищипувати бічні пагони, щоб сформувати один стовбур. Важливо правильно формувати крону дерева, інакше виросте звичайна гортензія, адже штамбова форма передбачає наявність одного стовбура, як у дерева. Також не забувайте про своєчасний полив, підживлення та розпушування ґрунту навколо стовбура.

Догляд за штамбовою гортензією

Для успішного зростання та розвитку гортензії важливо не лише регулярно її поливати, але й забезпечувати необхідними поживними речовинами, адже дефіцит елементів негативно позначиться на зовнішньому вигляді рослини. Вносити добрива слід з початку літнього періоду, чергуючи між кореневими та позакореневими підживленнями. Гортензія добре реагує на підживлення карбамідом та настоєм коров'ячого гною. Варто пам'ятати, що підживлення проводять протягом усього літа, але вже з вересня це стає недоцільним. Рослина, яка отримала достатньо поживних речовин, буде міцною та готовою до зимівлі.

Зимівля штамбової гортензії

Багатьох квітникарів непокоїть зимівля, але штамбові гортензії добре переносять зиму, хоча для молодих рослин у перші роки рекомендують використовувати накриття. Лапник є найпопулярнішим матеріалом для цього, а стовбур можна обгорнути плівкою. При такому догляді не лише зимівля буде комфортною, але й можна очікувати на раннє цвітіння.