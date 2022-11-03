Незалежно від виду гортензії, не можна залишати без укриття молоді рослини

Гортензія – один з найпопулярніших чагарників, адже небагато інших рослин можуть похвалитися таким рясним і пишним цвітінням, яке надовго створює в саду чарівну атмосферу. Щоб це повторювалося з ріку в рік, важливо ретельно підготувати кущ до зими. AgroMarket розповідає, як це правильно зробити та в яких випадках варто кущі укривати.

Підготовка до зими

У кліматичних умовах України рідко бувають морози, які здатні спричинити загибель гортензії. Але навіть некритичних від’ємних температур достатньо, щоб пошкодити молоді пагони, що ще не здерев’яніли, і тим самим порушити цвітіння куща.

Тому готувати до зими гортензію потрібно починати ще з кінця серпня: тоді проводять останнє підживлення куща добривами, які не містять азоту. Також у цей час варто починати видаляти нижнє листя: це прискорить здеревіння гілок. Видалення листя проводьте поступово, починаючи з кінця серпня і до кінця вересня, просуваючись від низу куща до його верхівки. На зиму мають лишитися тільки листочки на кінчиках гілок, що захищають молоді квіткові бруньки. Крім того, потрібно видалити сухі та тільки сформовані суцвіття.

У середині вересня під кущ вносять фосфорно-калійне добриво, що дозволяє зміцнити і зробити стійкішою кореневу систему і накопичити в ній поживні речовини на зиму. Останній полив гортензії проводять наприкінці вересня, щоб не стимулювати рух соку у пізнішу пору. Після цього можна розпочати утеплення гортензії на зиму.

Потреба гортензій у укритті

Гортензія, залежно від виду, може витримувати зниження температури до -35°С: бруньки для квітів закладаються протягом вегетаційного періоду в поточному році і встигають дозріти до настання холодів. Проте в крупнолистої гортензії бруньки формуються наприкінці вегетаційного періоду і перетворяться на квіти лише наступного року, тому навіть незначне пошкодження гілок може поставити хрест на майбутньому цвітінні.

Незалежно від виду гортензії, не можна залишати без укриття молоді рослини, особливо висаджені восени. Також слід подбати про ізоляцію дорослої гортензії від холоду, якщо рослина перехворіла, була травмована або пошкоджена шкідниками. Укривати гортензію на зиму саме час, якщо очікуються нічні заморозки або стабільне зниження температури повітря до 0°С.

Як укривати гортензію на зиму

1. Загорніть гортензію у будь-який матеріал із високою повітропроникністю. Це може бути тканина з натуральних волокон (бавовна, льон, шерсть або їх комбінації), але краще – агроволокно.

2. Встановіть навколо вже закутаної гортензії каркас із згорнутої в циліндр сітки або дошок, жорсткого картону тощо. Верхня частина каркасу повинна бути вищою за кущ на 10-15 см, а відстань між кущем і каркасом – 10-15 см при помірно холодних зимах і 25-30 см при зимах із сильними морозами.

3. Вільний простір між каркасом і кущем засипте сухою тирсою або листям.

4. Обтягніть каркас зовні плівкою, руберойдом чи іншим ізоляційним матеріалом.

Також можна вкрити гортензію на зиму, уклавши її горизонтально. Попередньо підготуйте кілька оберемків гілок хвої та/або мішків із сухим листям. Частину гілок або кілька мішків розкладіть на землі там, де плануєте вкривати кущ. Така подушка зіграє роль «амортизатора» у разі сильного снігопаду, який може зламати гілки. Крім того, це додатково ізолює гортензію від ґрунту, що промерзає.

Далі акуратно вкладіть гортензію на подушку, для фіксації куща вбийте кілька кілків у землю і між ними натягніть шпагат поверх гілок. Зверху закрийте кущ спанбондом, гілками чи мішками, що залишилися, сухим листям: кілька тонких шарів матеріалів з різною структурою забезпечать захист від морозів краще, ніж товстий шар одного матеріалу.

Дорослі рослини деревоподібної і волотистої гортензії можна просто добре обгорнути землею над коренем і накрити цю ділянку шаром листя або тирси – у таких кущів найважливіше захистити не пагони, а корінь.

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