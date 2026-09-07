Якщо вам потрібно очистити багато часнику, існує простий спосіб прискорити процес

Чистити кілька головок часнику вручну може бути доволі довго, особливо коли часнику потрібно багато для консервації, соусів чи інших страв. Проте є простий спосіб значно прискорити процес.

Як швидко почистити багато часнику?

Спочатку розділіть головку часнику на окремі зубчики та складіть їх у миску. Потім залийте часник окропом і залиште приблизно на 5 хвилин. Гаряча вода допоможе розм’якшити суху оболонку, яка огортає зубчики, тому після цього шкірка має відходити набагато легше – у багатьох випадках її можна просто зняти пальцями.

Після очищення за потреби можна зрізати з зубчиків тверді кінчики. Сам часник при цьому залишається придатним для використання у звичних стравах.

За матеріалами Daen's Kitchen та «Телеграф».

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