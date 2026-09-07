Не витрачайте час на кожен зубчик: як легко почистити багато часнику
Чистити кілька головок часнику вручну може бути доволі довго, особливо коли часнику потрібно багато для консервації, соусів чи інших страв. Проте є простий спосіб значно прискорити процес.
Як швидко почистити багато часнику?
Спочатку розділіть головку часнику на окремі зубчики та складіть їх у миску. Потім залийте часник окропом і залиште приблизно на 5 хвилин. Гаряча вода допоможе розм’якшити суху оболонку, яка огортає зубчики, тому після цього шкірка має відходити набагато легше – у багатьох випадках її можна просто зняти пальцями.
Після очищення за потреби можна зрізати з зубчиків тверді кінчики. Сам часник при цьому залишається придатним для використання у звичних стравах.
За матеріалами Daen's Kitchen та «Телеграф».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google