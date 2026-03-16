Неприємний запах у взутті – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Найчастіше вона виникає через підвищену пітливість ніг, неправильний догляд за взуттям або неякісні матеріали. У вологому середовищі швидко розмножуються бактерії, які й стають основною причиною запаху. Як позбутися неприємного запаху різними способами, пише Comfy.

Як зменшити пітливість ніг

Щоб позбутися запаху, важливо усунути основну причину – надмірну пітливість. Для цього допомагають ванночки для ніг із натуральними інгредієнтами.

Корисними вважаються ванночки з корою дуба, зеленим або чорним чаєм, шавлією чи каштаном. Процедуру виконують приблизно по 20 хвилин протягом кількох днів.

Також можна використовувати дезодоранти для ніг або натуральні ефірні олії, наприклад евкаліпта, лимона, лаванди чи розмарину. Вони допомагають зменшити запах і мають антисептичні властивості.

Важливо обирати шкарпетки з натуральних матеріалів. Вони повинні добре пропускати повітря і вбирати вологу.

17 способів прибрати запах із взуття

Існує багато простих домашніх методів, які допомагають позбутися неприємного запаху.

Кухонна сіль – насипте її в шкарпетку і залиште всередині взуття на ніч. Харчова сода – поглинає вологу та нейтралізує запах. Дитяча присипка або тальк – працюють так само, як сода. Борна кислота у порошку – має антисептичну дію. Перекис водню – протріть внутрішню поверхню взуття ватним тампоном. Оцет – допомагає знищити бактерії, що викликають запах. Слабкий розчин марганцівки – використовуйте для обробки внутрішньої частини взуття. Активоване вугілля – подрібніть таблетки і залиште всередині на ніч. Мелена кава – працює як природний ароматизатор. Ефірні олії – кілька крапель додають приємний аромат. Сушена м’ята або меліса – натуральні ароматизатори. Біла глина – добре вбирає вологу. Силікагель – ті самі кристалики, які кладуть у коробки з новим взуттям. Пакетик чаю – допомагає поглинати вологу і запах. Заморожування – взуття кладуть у морозильну камеру на добу. Спеціальні поглиначі запаху – продаються у магазинах. Антибактеріальні спреї для взуття.

Іноді для кращого результату варто поєднати кілька способів.

Як правильно обирати взуття

Щоб уникнути появи запаху, варто обирати взуття з натуральних матеріалів. Шкіра, замша або текстиль краще пропускають повітря і дозволяють ногам дихати.

Взуття повинно бути зручним і відповідати розміру стопи. У занадто тісних моделях ноги пітніють значно сильніше.

Також варто звертати увагу на устілки. Бажано використовувати дихаючі або спеціальні антибактеріальні варіанти.