Без зайвих витрат часу і грошей: як прикрасити дім до Великодня в останній момент
Упродовж тижня перед святами не завжди є час на те, щоб подумати про оздоблення оселі до свята. Проте додати в помешкання святкової атмосфери все ж хочеться. Сайт «Ідейка» розповідає, як прикрасити дім до Великодня нашвидкоруч за допомогою святкових вінків.
Віночок з паперу
Вінками оселю прикрашають не лише на Різдво. Вони вже давно стали елементом великоднього декору.
Щоб зробити великодній вінок з паперу власними руками, вам будуть потрібні:
- основа для вінка;
- стрічки;
- штучне пташине гніздо;
- декоративні яйця;
- клейовий пістолет;
- кольоровий папір з візерунками;
- ножиці.
Всі ці складові для віночка можна недорого купити в магазині з декором або в магазині для рукоділля, чи навіть в крамниці канцтоварів.
Як зробити вінок з паперу
Ось проста покрокова інструкція:
- наріжте смужки паперу розміром 2,5 на 10 см;
- складіть смужку в петельку візерунком назовні і склейте її кінчики;
- приклейте петельки до форми вінка, чергуючи їх, щоб створити візерунок;
- шматочок стрічки приклейте до задньої частини пташиного гнізда;
- зробіть петлю і приклейте її до форми вінка;
- протягніть ще один шматок стрічки через петлю, на яку будете вішати вінок.
Як зробити великодній вінок з паперу своїми руками, фотоінструкція
Великодній вінок з паперу своїми руками – готовий. Ним можна прикрасити вхідні двері, стіни або будь-яке інше місце в домі.
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Віночок з декоративної сітки
Для виготовлення в домашніх умовах великоднього вінка з декоративної сітки вам знадобляться:
- декоративна сітка кількох кольорів;
- основа для віночка з соломи;
- флористичні шпильки;
- декоративні яйця на шпажках.
Все це також можна придбати в магазині з товарами для рукоділля за невеликі гроші.
Великодній вінок з декоративної сітки своїми руками робиться так:
- за допомогою флористичних шпильок прикріпіть довільними хвильками один колір декоративної сітки до основи;
- візьміть сітку іншого кольору і повторіть, робіть це, поки не заповните весь простір вінок не стане об’ємним;
- прикріпіть декоративні яйця до солом’яної основи в довільних місцях, шпажки можна підрізати
Великодній вінок з декоративної сітки своїми руками, фотоінструкція
Великодній декор для вашого дому нашвидкоруч – готовий.
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