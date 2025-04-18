Ці прості ідеї допоможуть створити атмосферу свята вдома, навіть якщо в мешканців обмаль часу

Упродовж тижня перед святами не завжди є час на те, щоб подумати про оздоблення оселі до свята. Проте додати в помешкання святкової атмосфери все ж хочеться. Сайт «Ідейка» розповідає, як прикрасити дім до Великодня нашвидкоруч за допомогою святкових вінків.

Віночок з паперу

Вінками оселю прикрашають не лише на Різдво. Вони вже давно стали елементом великоднього декору.

Щоб зробити великодній вінок з паперу власними руками, вам будуть потрібні:

основа для вінка;

стрічки;

штучне пташине гніздо;

декоративні яйця;

клейовий пістолет;

кольоровий папір з візерунками;

ножиці.

Всі ці складові для віночка можна недорого купити в магазині з декором або в магазині для рукоділля, чи навіть в крамниці канцтоварів.

Як зробити вінок з паперу

Ось проста покрокова інструкція:

наріжте смужки паперу розміром 2,5 на 10 см;

складіть смужку в петельку візерунком назовні і склейте її кінчики;

приклейте петельки до форми вінка, чергуючи їх, щоб створити візерунок;

шматочок стрічки приклейте до задньої частини пташиного гнізда;

зробіть петлю і приклейте її до форми вінка;

протягніть ще один шматок стрічки через петлю, на яку будете вішати вінок.

Як зробити великодній вінок з паперу своїми руками, фотоінструкція

Великодній вінок з паперу своїми руками – готовий. Ним можна прикрасити вхідні двері, стіни або будь-яке інше місце в домі.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Віночок з декоративної сітки

Для виготовлення в домашніх умовах великоднього вінка з декоративної сітки вам знадобляться:

декоративна сітка кількох кольорів;

основа для віночка з соломи;

флористичні шпильки;

декоративні яйця на шпажках.

Все це також можна придбати в магазині з товарами для рукоділля за невеликі гроші.

Великодній вінок з декоративної сітки своїми руками робиться так:

за допомогою флористичних шпильок прикріпіть довільними хвильками один колір декоративної сітки до основи;

візьміть сітку іншого кольору і повторіть, робіть це, поки не заповните весь простір вінок не стане об’ємним;

прикріпіть декоративні яйця до солом’яної основи в довільних місцях, шпажки можна підрізати

Великодній вінок з декоративної сітки своїми руками, фотоінструкція

Великодній декор для вашого дому нашвидкоруч – готовий.

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