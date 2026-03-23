Сіль допомагає запобігти вицвітанню тканин під час прання

Додавання звичайної солі до прального порошку – це простий лайфгак, який використовувати ще раніше, коли вибір засобів для прання був обмежений. Такий спосіб і зараз допомагає покращити якість прання. УНІАН розповідає, як сіль покращує прання.

Зберігає колір одягу

Сіль допомагає запобігти вицвітанню тканин під час прання. Більш того, сіль допомагає навіть у випадку з одягом білого кольору – він точно не стане сірим. Для цього достатньо додати 1 столову ложку солі в відсік для порошку.

Допомагає видалити плями

Сіль ефективна у боротьбі навіть зі складними забрудненням, зокрема плямами від крові чи вина. У таких випадках речі спершу насипте 1–2 столових ложки солі на пляму, а потім залийте речі 1–2 літрами холодної води та залийте на 30–40 хвилин. Потім одяг можна прати в машинці.

М’якість тканини

Сіль також здатна значно пом’якшити одяг. Ефект майже такий же, як від звичайного кондиціонера для одягу. Для цього додавайте перед пранням 4 столові ложки солі в відсік для кондиціонера.