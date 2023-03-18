Потрібно врахувати період та терміни цвітіння багаторічних рослин

Квіткові клумби, які милують око своїм цвітом протягом усього сезону, – мрія кожного садівника, яку зовсім неважко втілити, якщо грамотно спроектувати висаджування рослин. KvitkaInfo розповідає нюанси створення такої клумби.

Секрет створення такої клумби досить простий: достатньо підібрати багаторічні рослини з різними періодами цвітіння і доповнити композицію яскравими однорічними рослинами з довготривалим цвітінням. Щоб завершити квіткову композицію, необхідно розбавити квіти рослинами з декоративним листям, які ефектно виглядають навіть взимку.

Почерговість розміщення рослин на клумбі

Висаджування рослин на клумбу потрібно починати з високих багаторічників на задньому плані і закінчувати композицію з ґрунтопокривних на передньому.

Для мальовничого ефекту нам необхідно садити 3-5 екземпляри вічнозелених або декоративно-листяних рослин та 9-10 різновидів багаторічних рослин з різним періодом цвітіння та різною висотою. Далі відштовхуємося від багаторічників, в яких термін цвітіння від 3-4 тижнів і висаджуємо пару однорічних рослин з тривалим цвітінням.

Правила створення клумби безперервного цвітіння

1. Потрібно врахувати період та терміни цвітіння багаторічних рослин.

2. Особливо важливо витримувати відстані між рослинами для того, щоб забезпечити нормальні умови росту та розвитку. Так, насадженні надто густо однорічні рослини можуть заглушити багаторічні, що призведе до їх загибелі.

3. Для вибору рослин на клумбу потрібно врахувати такі фактори: вимогливість рослин до світла, особливості ґрунту, посухостійкість, висота, швидкість росту.

Для того, щоб визначитися з вибором рослин та їх кількістю, із поєднанням кольорової гами, можна попередньо промальовувати декілька схем клумби на папері. Якщо клумба буде розташована на відкритому майданчику, то центр композиції заповнюється високорослими рослинами, а більш низькі квіти розміщуються ближче до країв квітника. При розміщені квітника вздовж стіни високорослі квіти займають задню частину композиції, а низькорослі і ґрунтопокривні висаджуємо спереду.

Підбір рослин на клумбу безперервного цвітіння

Багаторічні кущисті: Ялівець чи декоративна туя, рододендрон (азалія), магнолія карликова, форзиція, мигдаль декоративний.

Цибулинні: підсніжники крокуси, нарциси, тюльпани, мускарі, іриси та інші.

Багаторічні: первоцвіт, печіночниця, морозник, флокси ґрунтопокривні, флокси, дельфініум, шавлія, лілія, півники, гейхера, гортензія, карпатський дзвоник, пеларгонія, троянда, ромашка, гвоздика та інші.

Однорічні: лобелія, чорнобривці, шавлія, айстра, петунія, алісіум та інші.

Ранньою весною на клумбі через кригу льоду прориваються квітконіжки з великими білими, червоними квітами морозника, які цвітуть і при невеликих морозах. На зміну морознику зацвітають підсніжники. Прокинувшись від перших весняних променів зацвітають жовті, білі та фіолетові крокуси, медунка, далі – азалії, тюльпани, нарциси, мускарі, іриси і братчики. Потім зацвітають ґрунтопокривні флокси.

Коли багаторічні рослини на клумбі вже пробудилися, порожні ділянки між ними можна заповнити розсадою або посівом насіння однорічних квітів, які зацвітуть у другій половині літа. З перших днів червня одночасно зацвітають карпатські дзвоники, дельфініуми, троянди, пеларгонії, петунії, алісіуми та інші. Слідом за ними цвітуть лілії, астильба і гейхера. Доповнюють наш квітник яскраві кулі пеларгонії та гортензії, які цвітуть з весни до пізньої осені. Коли спадає літня спека і настає осінь, естафету цвітіння приймають жоржини, флокси, хризантеми, чорнобривці, майорці та інші посіяні весною пізньоцвіти, які цвітуть до морозів.

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