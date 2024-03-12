Сухе пророщування на світлі вимагає великої площі

Традиційні строки посадки картоплі – з кінця квітня до початку травня, проте підготовчі процедури потребують кількох тижнів. Тому до них можна приступати вже на початку весни, щоб восени отримати максимальний урожай. Як підготувати картоплю до висаджування, розповідає Ukr.Media.

Ревізія і відбраковування

Найбільш підходящий посадковий матеріал картоплі – розміром зі звичайне куряче яйце, вагою не менш як 50 г, але не більш як 80-100 г, без ушкоджень і ознак хвороб. Огляньте свої запаси картоплі на посадку та позбудьтеся тієї, яка не відповідає цим параметрам.

Знезараження

Проводити його можна двома способами. Перший: відібрану насіннєву картоплю слід розкласти в один шар у приміщенні, куди проникає розсіяне денне світло, а температура повітря становить близько +22°C. Раз на три дні картоплю перевертають, і через 10-14 днів вона набуває рівного зеленого кольору. Другий спосіб – обробка золою, борною кислотою, формаліном і спеціалізованими біопрепаратами. Після кожної обробки важливо ретельно висушувати бульби.

Пророщування

Існують різні види цього процесу, кожен має свої плюси і мінуси. Сухе пророщування на світлі вимагає великої площі. Бульби потрібно розташувати в один шар при температурі повітря +14°C у добре освітленому приміщенні й періодично їх перевертати. Приблизно за 22-26 днів у бульб сформуються міцні паростки.

При дефіциті площі можна використовувати ящики, які встановлюються один на одного. Однак у цьому разі бульби слід повертати частіше, а також стежити, щоб у період проростання паростки не обламувалися.

Якщо світлого приміщення для пророщування немає, його можна провести в темряві таким же сухим методом. Наприклад, у підвалі, погребі або іншому сховищі. Важливо, щоб приміщення добре вентилювалося, і температура була +14°C. Паростки за такого способу будуть більш витягнуті, бліді та крихкі, тому з ними варто бути більш уважними.

При вологому пророщуванні насіннєві бульби слід укласти в ящики, засипати тирсою або сумішшю тирси з торфом. Потім цей субстрат потрібно регулярно зволожувати розчином із суперфосфату і калійної солі (на 10 л води потрібно 2 ст. л. суперфосфату і 2 ч. л. калійної солі). На світлі паростки з'являються на 16-18 день, а в темному приміщенні – на 20-25 день. Такий метод пророщування складніший, але зате можна розраховувати на більш ранній урожай.