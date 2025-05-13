Українці, які знаходяться за кордоном можуть проголосувати за допомогою номерів, які з’являтимуться під час трансляції на екрані

Українці, які перебувають в Іспанії, можуть долучитися до голосування за представників України у першому півфіналі «Євробачення-2025».

Як проголосувати з-за кордону?

Офіційний застосунок «Eurovision Song Contest»

Глядачі з країн-учасниць можуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку «Євробачення». Застосунок доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows.

Сайт для голосування – www.esc.vote.

Онлайн-голосування буде відкритим протягом тижня прямих ефірів.

SMS або телефонний дзвінок

Українці, які знаходяться за кордоном можуть проголосувати за допомогою номерів, які з’являтимуться під час трансляції на екрані.

Також ви можете проголосувати за представників України, надіславши SMS «05» на номер 2773 або зателефонувавши за номером 905810005.

Коли голосувати?

У півфіналах голосування починається після виконання останньої пісні та триває приблизно 18 хвилин.

А під час фіналу голосування відкривається одразу перед виконанням першої пісні та триватиме приблизно до 40 хвилини після завершення останнього номера.

Скільки разів можна голосувати?

Можна голосувати до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

За матеріалом «Суспільне Мовлення»