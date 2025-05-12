Півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня, у швейцарському місті Базель

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на «Євробаченні-2025» з піснею «Bird of Pray», виступить під номером 5 у першому півфіналі конкурсу.

«Суспільне Євробачення» зазначає, що цей півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня, у швейцарському місті Базель. Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. №5 – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», – зазначили Ziferblat.

Загалом у першому півфіналі виступлять 15 виконавців, які розіграють 10 путівок у фінал. Також у першому півфіналі представлять свої номери країни з «Великої п'ятірки» (Іспанія і і Італія) та країна-переможниця минулого року (Швейцарія), які автоматично проходять у гранд-фінал, що відбудеться у суботу, 17 травня.