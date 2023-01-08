Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило порядок оформлення української пенсії для тих, хто виїхав за кордон і там досягнув пенсійного віку. Оформити виплати можна дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібен лише так званий кваліфікований електронний підпис, який можна отримати у «Приватбанку» чи інших сертифікованих центрах.

Передусім на порталі Пенсійного фонду потрібно обрати вкладку «Заява на призначення пенсії» і прочитати інформацію – по суті, це детальніше викладений порядок оформлення пенсії. Далі з допомогою кваліфікованого електронного підпису потрібно увійти до особистого кабінету, натиснувши кнопку «Вхід» у верхній частині сайту.

Подати заявку на отримання української пенсії за кордоном можна через портал Пенсійного фонду

Для оформлення пенсії потрібно пройти три кроки. Крок 1. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Оберіть «Продовжити» та вид пенсії – наприклад, «Пенсія за віком». Крок 2. Заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних. Крок 3. Прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

«️Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій – заява підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису та відправляється до Пенсійного фонду, натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ"», – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Після цього потрібно чекати на результат розгляду заявки – Пенсійний фонд повідомить вас про результат способом, який ви обрали у першому кроці.