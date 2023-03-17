Лампи для рослин бувають двох типів: люмінесцентні та світлодіодні

Багато хто помічав рожеве або фіолетове світіння у вікнах або на балконах сусідів. Це – фітолампи для рослин під час роботи. Ті, хто вирощує розсаду в домашніх умовах, уже знають, що це таке. «Епіцентр» розповідає, що таке фітолампа (або агролампа), які є її види та які з них найкращі.

Що таке фітолампа для рослин

Фітолампи для рослин – це спеціальні лампи, які використовуються для освітлення рослин у приміщенні. Вони забезпечують необхідний для їхнього розвитку спектр світла, який максимально близький до природного сонячного.

Як зрозуміти, що вашій розсаді потрібна фітолампа

Якщо рослинам не вистачає природного світла, це відразу стає зрозуміло по листочках, які помітно бліднуть, дрібнішають, а потім усихають і опадають. Крім того, з бутонів так і не з'являються квітки або вони дуже дрібні. Ще один показник нестачі сонячного світла – це коли рослина «сидить» на одному місці і не росте або робить це дуже повільно.

Типи фітоламп

Лампи для рослин бувають двох типів: люмінесцентні та світлодіодні (LED). Принципових відмінностей між ними немає, але LED-лампи довговічніші, ніж люмінесцентні: вони здатні прослужити в 10 разів довше. Крім того, світлодіоди не перегріваються, споживають менше електроенергії, але коштують дорожче.

Види світлодіодних фітоламп

1. Фітолампи з цоколем E27 є найпопулярнішими, тому що вставляються у звичайний патрон. Це точкове додаткове джерело світла для кімнатних рослин та розсади у невеликих горщиках – ідеальний варіант для розміщення у міській квартирі. Таку лампочку легко можна вкрутити в звичайну настільну лампу.

2. Лінійні (прямокутні) фітолампи особливо зручні для розміщення вздовж підвіконня з розсадою. Також вони ідеальні для вирощування розсади на стелажах.

3. Світлопанелі – більш потужні та універсальні. Вони використовуються для крупних рослин або великих площ. Крім того, у цьому випадку можна комбінувати різні спектри освітлення, які найкраще підходять для фаз росту тих чи інших рослин.

4. Фітолампи з COB-світлодіодами (світлодіодні матриці) такі ж ефективні, як і попередній вид, але трохи дешевші. Вони досить прості в монтажі, а ось налаштування поєднання різних спектрів у деяких користувачів викликає труднощі.

Як розрахувати потужність фітолампи

Найчастіше всі необхідні характеристики вказані у картці товару чи інструкції з експлуатації. Але щоб краще орієнтуватися в моделях на ринку, важливо знати, що потужності 40 Вт достатньо для 1 м² розсади, яка росте біля вікна. А ось для рослин, які розміщені досить далеко від вікон або потребують більш інтенсивного освітлення, можна обирати пристрої з потужністю 60 Вт.

При розрахунку потужності, необхідної для ваших рослин, також потрібно враховувати відстань. Чим більша відстань між ними, тим нижча інтенсивність освітлення. Але можна використовувати відбивачі (рефлектори), щоб мінімізувати цей ефект.

Як використовувати фітолампи для рослин:

дотримуйтесь дистанції між фітолампою та рослинами (мінімальна – 15 см до листя, але краще 30-40 см); варто враховувати, що рослини постійно витягуються, тож лампу доведеться піднімати;

купивши фітолампу, не варто відразу її вмикати на тривалий час, щоб не нашкодити рослинам: дайте їм звикнути, включаючи пристрій всього на 15 хв вранці та ввечері, поступово збільшуючи час світіння щодня;

лампа для рослин не повинна працювати цілодобово: для розсади максимальний час такого підсвічування – 16 год на добу, а для дорослих рослин – 8-10 год взимку та 12-14 год влітку; для кожної конкретної культури вам доведеться дізнатися кількість годин освітлення на добу, яка потрібна саме їй;

після удобрення рослин варто вимкнути фітолампу на деякий час, щоб не спровокувати опіки.

Який колір фітолампи потрібен для розсади

Синій прискорює пророщування насіння, а також сприятливо впливає на розвиток кореневої системи. Цей колір не дозволяє рослині надмірно рости у висоту, спрямовуючи всі сили на кореневище та листя.

Ультрафіолет також зміцнює коріння та сприяє зростанню зеленої частини рослини. Він чудово підходить смолистим рослинам.

Блакитний та зелений кольори стимулюють листя до накопичення більшої кількості хлорофілу, що прискорює необхідний для рослин фотосинтез. Але зелений не бере участі у рості рослин.

Жовтий і помаранчевий кольори також прискорюють фотосинтез, а також стимулюють вироблення каротинів. Помаранчевий ідеально підходить для вирощування кімнатних рослин.

Червоний необхідний на етапі цвітіння та формування зав'язей. Цей колір добре впливає на якість, розміри та кількість плодів у майбутньому.

Спектри можна міксувати. Для зелені підійдуть поєднання синього та червоного. Для вирощування розсади з насіння овочів можна застосовувати зелений, жовтий та помаранчевий спектри, а ще краще міксувати їх за допомогою мультиспектральних світлодіодів.

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