Зручне місце в паркінгу має свої ознаки, розповідаємо, на що орієнтуватися

Місце в підземному паркінгу – це про комфорт, економію грошей і нервів, а також про інвестиції. Як вибрати хороше місце в підземному паркінгу, розповідає сайт Новини.Live.

Під час вибору паркомісця треба зважати на низку факторів:

розмір автомобіля;

розташування паркомісця;

ширина проїздів;

освітлення;

наявність зарядних станцій для електромобіля.

Розглянемо ці критерії детальніше.

Розмір. Якщо ви власник габаритного авто, стандартне паркувальне місце може не підійти, адже, зазвичай, його розміри 2,5 м на 5,3 м. Тож перед покупкою потрібно обговорити цей момент із забудовником.

Розташування. Чим ближче паркомісце до входу або ліфта, тим зручніше буде дістатися до квартири. Це важливо, коли треба занести важкі речі чи навіть просто покупки на тиждень для родини.

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Ширина проїздів. Це напряму впливає на зручність маневрування, на уникнення аварійних ситуацій. Тож варто побачити паркінг, в якому плануєте купити місце, на власні очі.

Освітлення. Безпечний паркінг включає в себе не лише систему відеоспостереження, а й добре освітлення. Це дозволить почуватися спокійно.

Наявність зарядних станцій для електромобілів. Якщо ви – власник електромобіля, варто подбати про наявність спеціальних місць для зарядки. Вони повинні бути оснащені необхідними технічними засобами для безпечного та ефективного заряджання.

Не менш важливо і те, скільки автомобілів у вашій сім’ї. В такому випадку варто поцікавитися у забудовника, чи пропонує він сімейні паркомісця, де можна запаркувати два авто одне за одним.

Також в деяких паркінгах можуть бути облаштовані комірки, на них теж варто звернути увагу, адже місце для зберігання речей ніколи не буде зайвим.