Вибір сковорідки залежить від того, як саме ви готуєте та які страви найчастіше з’являються у вашому раціоні. Найпопулярнішими варіантами залишаються тефлонові, керамічні та чавунні моделі, і кожна з них має свої сильні та слабкі сторони. Про це детальніше пише Good Housekeeping.

Тефлонові сковорідки

Тефлонові або антипригарні сковорідки вважаються найзручнішими для щоденного використання. Їх головна перевага полягає в тому, що їжа майже не прилипає до поверхні, тому готувати можна з мінімальною кількістю олії.

Такі сковорідки добре підходять для яєць, омлетів, млинців і ніжних продуктів, які легко пошкодити під час смаження.

Переваги:

зручність у використанні;

швидке очищення;

мінімальна кількість олії під час готування.

Недоліки:

покриття з часом зношується;

не підходять для високих температур;

чутливі до металевих інструментів.

Керамічні сковорідки

Керамічні сковорідки часто розглядають як більш сучасну альтернативу тефлону. Вони також мають антипригарний ефект, але виготовляються без класичного тефлонового покриття.

На початку використання такі сковорідки дуже зручні: їжа легко ковзає поверхнею, а миття займає мінімум часу.

Переваги:

приємне антипригарне покриття на старті;

швидке очищення;

витримують трохи вищі температури.

Недоліки:

антипригарні властивості швидко слабшають;

не підходять для інтенсивного щоденного використання;

з часом їжа починає прилипати.

Чавунні сковорідки

Чавунні сковорідки суттєво відрізняються від двох попередніх варіантів. Вони важкі, але надзвичайно міцні та довговічні. При правильному догляді така сковорідка може служити десятиліттями.

Чавун добре нагрівається і довго утримує тепло, що робить його ідеальним для смаження м’яса, стейків, тушкування та запікання.

Переваги:

рівномірний розподіл тепла;

висока довговічність;

підходить для духовки;

чудовий результат при смаженні.

Недоліки:

велика вага;

потребує регулярного догляду;

необхідність створення захисного шару від іржі;

не найзручніший для щоденного швидкого використання.

Яку сковорідку краще обрати

Універсального варіанту не існує. Тефлон підходить для швидкої та легкої кухні, кераміка – для помірного використання, а чавун – для тих, хто любить готувати серйозніші страви та не боїться догляду за посудом.