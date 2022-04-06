Дозвілля та освіта для дітей онлайн від Київстар ТБ

Як відволікти та заспокоїти дитину під час війни: дозвілля й освіта онлайн від Київстар ТБ

Дитячий таосвітній контент – гарна можливість вберегти дитину від стресу під час війни, а також продовжити освіту. Мультфільми та навчання є для дітей способом хоча б на кілька хвилин повернутися у мирне повсякдення, поринути у знайому для них атмосферу.

Тому Київстар ТБ надав своїм маленьким абонентам безоплатний доступ до дитячого та навчального контенту. Для цього батькам треба зареєструватися на платформі Київстар ТБ та обрати розділ «Освіта».

Для навчання

Кожен користувач після реєстрації отримає змогу переглядати уроки від Всеукраїнської Школи Онлайн відповідно до шкільної програми.

IT Step Academy підготувала та надала курси для школярів, які бажають навчитися створенню ігор у python, 3D-моделюванню в комп’ютерних мультфільмах, дизайну та роботі в фоторедакторах, блогінгу та стримінгу. Доступними є й уроки з розвитку софт-скілів. Кожна лекція тривалістю півтори години записана та доступна для перегляду будь-коли. Завдяки цьому можна адаптувати та корегувати навчальний план.

Став доступним навчальний курс від дистанційної школи «Оптіма», який об’єднує 5 галузей: природничу, суспільну, історичну, соціальну, охорону здоров'я. Інтегрований курс сприяє розвитку наукової та технологічної грамотності учнів на основі вирішення цікавих та прикладних завдань.

Користувачі можуть знайти й курс «Підприємництво для школярів», який Київстар розробив спільно зі студією онлайн-освіти EdEra та Міністерством цифрової трансформації. За 36 уроків молоді підприємці отримають відповіді на важливі поширені запитання. Разом з експертами, що є власниками бізнесу, глядачі серіалу дізнаються про усі необхідні кроки для започаткування власної справи та переконаються, що бізнес – не тільки для дорослих.

Найменші користувачі можуть переглядати відеозаняття Дитячого садочка онлайн НУМО. Цей проєкт ставить за мету відволікти дитину від воєнної дійсності завдяки пізнавальним активностям і цікавим програмам.

Окрім цього на платформі є також курси з фінансової грамотності для дітей, польська мова для початківців «ONpolish», практичний відеокурс «Англійська для подорожей», курс із профорієнтації від загальноосвітньої дистанційної школи DAR school для учнів 9–11 класів, курс першої домедичної допомоги, навчальний курс «Я досліджую світ», уроки для дошкільнят і учнів молодшої школи «Розвивайся з LearningUA», перший український мультсеріал «Книга-мандрівка. Україна», заснований на реальних подіях та нереальних пригодах. Також корисним буде курс із цифрової грамотності для старшого покоління «Смартфон для батьків».

Для відпочинку

У межах розважального контенту діти можуть переглядати дитячі телеканали та мультфільми у відеобібліотеці, а ще для них є доступними понад 400 аудіоказок українською мовою.

Аби дивитися контент на платформі, достатньо лише мати інтернет. Якщо його немає, можна прослуховувати аудіоказки, зателефонувавши на короткий номер 222*22. Після здійснення виклику голосове меню запропонує 3 категорії казок: побутові, повчальні, казки про тварин. Вибравши одну з тем, дитина та її батьки зможуть почути три рандомні казки.

На час війни освітній, дитячий і новинний контент на платформі Київстар ТБ є безоплатним і надається абонентам усіх мобільних операторів. Щоб скористатися цією нагодою, потрібно завантажити Київстар ТБ за посиланнями із App Store та Play Market.

Такі самі можливості є й у тих, хто опинився за кордоном, адже контент доступний на платформі навіть за межами України.