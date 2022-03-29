Київстар та Helsi.me продовжують співпрацю

Найбільша медична інформаційна система Helsi.me та найбільший телеком-оператор України Київстар продовжують стратегічне партнерство задля підтримки населення та лікарів у складних умовах воєнного часу.

У березні 2022 року Helsi.me оновили сервіс консультацій лікарів для всіх українців і відтепер онлайн прийоми, в тому числі у лікарів приватних медичних закладів, – безкоштовні. Онлайн прийоми проводять лікарі всіх 75+ спеціальностей, як державних, так і приватних медичних закладів. Усі лікарі зареєстровані в Національній системі ЕСОЗ, їх дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. Прийом у медичного працівника будь-якої спеціальності тепер доступний без спеціального направлення від сімейного лікаря та без підписаної декларації. Записатися на віддалений прийом до лікаря можна незалежно від місцезнаходження.

До сервісу щодня приєднуються медики зі всієї України, навіть ті, які зараз перебувають закордоном. Індивідуальний графік і розклад консультацій можна переглянути в профілі кожного окремого лікаря. Щоб записатися на безкоштовний віддалений прийом необхідно перейти у розділі онлайн консультація або через застосунок Helsi, обрати лікаря потрібної спеціальності незалежно від регіону та зручний час для вашого прийому. Після спілкування з лікарем усі необхідні деталі консультації будуть відображені в кабінеті користувача Helsi.

Київстар вдячний медикам, які щодня демонструють свій героїчний професіоналізм у надскладних умовах воєнного стану та роблять усе можливе, щоб врятувати українців. Тож за власною ініціативою, спираючись на дані публічних офіційних ресурсів, компанія відслідковує критичні точки воєнних дій в Україні та прийняла рішення нарахувати додаткові хвилини та безлімітний інтернет медичним співробітникам у регіонах активних бойових дій. Йдеться про території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Медики-абоненти компанії, які знаходяться в «гарячих» зонах та номери яких внесені до реєстру медичних працівників Helsi.me* отримають по 300 додаткових хвилин на мережі інших операторів по Україні, а також відкритий доступ до безлімітного інтернету на 30 днів без додаткової оплати.

Нагадаємо, що завдяки мобільному оператору Київстар цифрові медичні послуги, що надаються у рамках електронної системи Helsi.me, стали більш доступними для населення. Оператор не списує з рахунків абонентів пакетні мегабайти при завантаженні і користуванні мобільним додатком та сайтом Helsi.me. Мобільний додаток Helsi доступний для завантаження на Play Market та App Store.