Восени можна посадити звичайний часник із супермаркету й улітку зібрати власний урожай. Для цього знадобляться окремі зубчики, родючий ґрунт і місце з хорошим дренажем. Вирощувати часник можна як на грядці, так і в горщику. Як це робити, пише Gardening.with.ish.

Як посадити магазинний часник восени

Для садіння потрібна ціла головка часнику, яку слід розділити на окремі зубчики. За сприятливих умов кожен із них може сформувати нову головку. Так з однієї головки вдасться отримати приблизно 6–8 рослин, хоча результат залежатиме від сорту та умов вирощування.

Краще обирати органічний або місцевий часник, який має більше шансів добре прижитися. Водночас важливо враховувати, що не кожен магазинний сорт однаково підходить для садіння.

Вирощувати часник можна не лише на городі. Для цього підійде горщик із дренажними отворами, якщо рослинам вистачатиме місця для розвитку коріння та формування головок.

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Як правильно посадити часник восени

Осіннє садіння дає зубчикам час укорінитися до весни. Зимовий холод також сприяє розвитку багатьох сортів часнику та допомагає їм сформувати повноцінні головки.

Підготуйте родючий ґрунт із хорошим дренажем. Можна використати якісний універсальний компост або відповідну ґрунтову суміш. Між зубчиками залишайте приблизно 8–10 см, щоб рослинам вистачало простору.

Висаджуйте зубчики загостреним кінцем догори, а пласкою основою донизу. Заглиблюйте їх приблизно на дві висоти зубчика, після чого полийте ґрунт. Якщо вирощуєте часник у горщику, залиште його надворі, щоб рослина отримувала необхідні сезонні умови.

Як доглядати за часником узимку та навесні

Після садіння часник не потребує постійної уваги. Узимку зубчики поступово вкорінюються, а навесні рослини починають активніше розвиватися. Якщо зелені паростки з’являться ще до весни, хвилюватися не варто – це природний етап росту.

Коли потеплішає, регулярно перевіряйте вологість ґрунту. Він не повинен повністю пересихати, але й надмірно поливати часник не можна: застій води може призвести до загнивання зубчиків і коріння. Особливо важливо подбати про дренаж під час вирощування в контейнерах.

Коли збирати врожай часнику

Зазвичай урожай збирають у червні або липні. Однією з ознак дозрівання є пожовтіння та поступове відмирання листя. Проте орієнтуватися лише на календар не варто: строки залежать від сорту, погоди та умов вирощування.

Перед збиранням перевірте, чи сформувалися головки. Якщо викопати часник надто рано, вони можуть бути недостатньо розвиненими, а якщо запізнитися – оболонки почнуть руйнуватися, через що головки гірше зберігатимуться.

Вирощування часнику з купленої головки не потребує складного догляду. Головне – правильно вибрати зубчики, посадити їх на відповідну глибину, забезпечити відстань між рослинами та не допускати перезволоження ґрунту.