Гортензії – це ефектні квітучі кущі, які чудово почуваються в контейнерах і здатні прикрасити будь-який балкон, терасу або внутрішній дворик. Завдяки компактним сортам ці декоративні рослини можна вирощувати навіть на обмеженому просторі. Як правильно посадити гортензії у горщиках восени, пише Homes Gardens.

Основи успішного вирощування

Щоб гортензія добре розвивалась у горщику, важливо дотримуватися кількох базових принципів. Насамперед слід обрати відповідний сорт, адаптований до контейнерного вирощування. Далі – забезпечити рослині просторий горщик з якісним дренажем, регулярний полив і підживлення.

Ідеальне місце для гортензії – затінена або напівзатінена ділянка з доступом до ранкового сонця. Влітку важливо уникати прямих променів у найспекотніші години, а взимку – захистити рослину від морозу, особливо в регіонах із суворим кліматом.

Як посадити гортензію в контейнер

Найкращий період для висадки гортензій у горщики – весна або осінь. Для посадки потрібно вибрати місткий контейнер діаметром щонайменше 60 см із дренажними отворами. Гортензії швидко формують потужну кореневу систему, тому їм необхідно багато простору.

Для посадки використовуйте родючий, злегка вологий субстрат із високим вмістом суглинку. Якщо вирощується сорт із блакитними квітами, краще обрати кислий ґрунт, щоб зберегти насичене забарвлення суцвіть. Не варто застосовувати звичайну садову землю з грядки, вона може погано пропускати воду, що спричиняє загнивання коріння.

Догляд за гортензією в горщику

Гортензії найкраще почуваються у напівтіні. Ідеально, коли рослина отримує сонячне світло в першій половині дня, а після обіду перебуває в тіні. Відкрите сонце, особливо у спекотну погоду, може пересушувати коріння та пошкоджувати листя.

Полив має бути регулярним: у теплу пору року – щонайменше двічі на тиждень. Важливо перевіряти вологість ґрунту під поверхнею, особливо в літній період, коли субстрат швидко пересихає.

Через шість тижнів після посадки поживні речовини у ґрунті можуть вичерпатися, тому рекомендується використовувати добрива з повільним вивільненням. Навесні можна внести мульчу, а з червня до кінця періоду цвітіння – підживлювати рослину кожні два тижні добривом з високим вмістом калію.

Як захистити гортензію взимку

У горщику коренева система гортензії більш вразлива до холоду, тому важливо подбати про захист у зимовий період. Коли очікуються сильні морози, перемістіть контейнер у захищене місце – під навіс, до гаража або веранди. За потреби рослину можна обгорнути агроволокном або спеціальним садовим флісом.