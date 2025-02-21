Пріоритетність заяв впливатиме на порядковість їхнього розгляду приймальними комісіями

Під час вступної кампанії 2025 року абітурієнти можуть подати не більше 5 заяв на бюджетні місця та до 10 заяв на контракт. Усі заяви на бюджетні місця треба пронумерувати за пріоритетністю. Що це означає, пояснює «Освіта.ua».

Усі заяви на вступ треба пронумерувати від 1 до 5, де №1 визначає спеціальність, на якій вступник найбільше хоче вчитися, а найменш бажаному варіанту присвоюють п’яту позицію. Пріоритетність треба визначити відразу, після подання документів її вже не можна змінити. На неї зважатимуть лише під час конкурсного відбору на бюджетні місця.

Заяви вступників розглядають відповідно до пріоритетності. Першою розглянуть заяву з найвищою пріоритетністю, навіть якщо в ній може бути найнижчий конкурсний бал та її подали найпізніше.

Для вступника, який за рейтинговим балом не потрапляє на бюджетні місця за своєю найвищою пріоритетністю, наступною розглянуть його заяву з нижчою пріоритетністю і так далі до заяви з пріоритетом №5.

Якщо вступник анулював заяви з першими позиціями пріоритетності, то найвищою в нього буде наступна за чергою. Наприклад, якщо заяви з пріоритетностями «1» та «2» скасовані, тоді найвищою буде заява з пріоритетом №3. Саме з неї почнуть розглядати заяви вступника на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

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Якщо заклад освіти ще не обробив заяву (статус «заява надійшла з сайту»), вступник може скасувати її без втрати пріоритету. Для цього в електронному кабінеті необхідно обрати заяву та натиснути «активні дії» – «скасувати». Якщо вступник скасовує заяву, яку заклад освіти вже опрацював (статус «зареєстровано», «допущено» та ін.), пріоритет втрачається, і абітурієнт не зможе подати іншу заяву з тим самим пріоритетом.

При вступі на спеціальності, яким надають особливу підтримку держави, для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 застосовуватимуть галузевий коефіцієнт до конкурсного бала. Це роблять для заохочення вступати до університетів на спеціальності, яких потребує держава. Галузевий коефіцієнт дорівнюватиме 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з особливою підтримкою, та 1,00 – в інших випадках.