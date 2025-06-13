Єдиний спосіб переконатися, що ваша кобила вагітна – це оглянути її у ветеринара

Вагітність у кобили триває від 330 до 345 днів (11 місяців) і не завжди спочатку супроводжується очевидними зовнішніми змінами. The Spruce Pets розповідає, як визначити вагітність у кобили.

Як визначити, що кобила вагітна?

Єдиний спосіб точно переконатися, що ваша кобила вагітна – це оглянути її у ветеринара, бажано того, хто спеціалізується на репродукції коней. Це слід зробити приблизно через 14-18 днів після парування. Вагітність ви можете підтвердити за допомогою ультразвукового дослідження приблизно через два тижні після парування. Кобилу слід обстежити на наявність близнюків за допомогою ультразвукового дослідження на 15-й або 16-й день. Аналізи крові та сечі можна провести через два-три місяці після зачаття. Крім того, ветеринар може вручну намацати маленький ембріон у матці кобили за допомогою ректальної пальпації. Це можна зробити приблизно через шість тижнів вагітності, а іноді навіть раніше.

Ознаки вагітності у кобил

Окрім відсутності тічки (еструсу), кобили можуть не виявляти жодних видимих ​​ознак вагітності протягом перших трьох місяців. Крім того, відсутність або наявність тічки не є певним показником вагітності. Деякі кобили попри вагітність мають тічку через підвищений рівень естрогену.

Лише через 6 місяців кобила може мати помітну вагітність, і впродовж решти місяців живіт у неї буде продовжувати рости. А приблизно за 3-6 тижнів до пологів у кобили починає збільшуватися вим'я.

Не всі кобили мають явні ознаки вагітності, навіть на пізніх термінах. Деякі кобили, особливо ті, які раніше не виношували лошат, можуть взагалі нічого не «показувати». Інші мають добре розтягнутий тулуб, який виглядає так, ніби вони весь час вагітні. Це може бути пов'язано з тим, що у них вже було кілька лошат.