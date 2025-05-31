Для захисту від ґедзів та оводів чудово підійдуть протимоскітні попони та маски

У теплий період ґедзі та оводи стають справжнім випробуванням для коней. Їх укуси болючі, викликають подразнення та можуть спричинити серйозний дискомфорт. «Кінний портал України» розповідає, як захистити тварину.

Використовуйте попони та маски

Для захисту від ґедзів та оводів чудово підійдуть протимоскітні попони та маски. Обираючи попону та маску потрібно звернути увагу на матеріал – він повинен бути легким та пропускати повітря. Також чим менше розмір отворів сітки, з якої зшиті попона та маска – тим складніше комахам буде дістатися до шкіри коня.

Обирайте попону з капором для шиї, можливістю щільно пристебнути маску і з підчеревним клапаном, що закриває живіт вашого улюбленця. А маска повинна закривати вуха, очі та бажано ніс коня.

Використовуйте спреї від комах

Якщо обрати спрей від комах правильно, він стане справжнім порятунком для вашого улюбленця. Важливо розуміти, що на різних конях та в різній місцевості ефективність засобів від ґедзів та оводів буде різною. Також вони відрізняються і за складом: деякі виробляються на основі природних речовин, інші – на основі синтетичних матеріалів.

Обираючи репелент, варто орієнтуватися на те, яке навантаження очікує вашого коня: вигул в леваді чи активне тренування на вулиці. Адже активне потовиділення коня може нівелювати дію спрею від комах. Краще обирати спреї, які гарантують тривалий захист.

Важливо пам’ятати, що новий спрей потрібно спочатку перевірити на невеликій ділянці тіла коня, щоб переконатися у відсутності алергічних реакцій.

Розставте пастки

Щоб полегшити життя коня в теплий період, потрібно зменшити поголів’я комах на вашій території. Ви можете використовувати липкі стрічки у стайні та денниках, але обирайте місце в якому до них не доберуться тварини.

Також ви можете придбати електричні пастки для комах. Вони приманюють комах світлом та знищують невеликим розрядом струму.