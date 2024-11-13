Ці прості поради дозволяють навіть маленькі кімнати зробити світлішими, просторішими та затишнішими

Невеликий простір може бути затишним і стильним, якщо підібрати правильні дизайнерські рішення. Real Simple радять використовувати наступні 10 порад, щоб візуально збільшити кімнату і зробити її більш функціональною.

Повісьте дзеркала

Розміщення великих дзеркал на стінах відбиває природне світло по кімнаті, створюючи відчуття більшого простору. А вночі дзеркало подвоює тепле освітлення, яке випромінюють лампи. Це один із найефективніших способів збільшити простір.

Купуйте меблі з простором для зберігання

Обирайте меблі або ліжка з вбудованими ящиками. Вони допомагають підтримувати порядок, не захаращуючи кімнату, і виконують одразу кілька функцій.

Використовуйте світлі кольори

Використання світлих відтінків на стінах і підлозі додає приміщенню простору і яскравості. Завдяки світлим відтінкам максимізуються ефект природного світла та відчуття відкритості. А темні кольори, навпаки, поглинають світло і роблять кімнату меншою.

Впустіть у кімнату світло

Велика кількість природного світла робить кімнату просторою, а в невеликому просторі таке природне освітлення часто є перевагою. Варто тримати вікна вільними від меблів, які вищі за підвіконня.

Мисліть вертикально

Якщо ваша кімната занадто мала, просто подивіться вгору. Швидше за все, ви недостатньо використовуєте верхню половину кімнати. Наприклад, шафи та полиці до самої стелі дозволяють ефективно використовувати висоту приміщення. Також цей трюк можна використовувати для освітлення, і замість торшерів обирати настінні лампи.

Використовуйте кути

Про цю зону часто забувають, хоча вона може стати чудовим місцем, щоб втиснути туди акценте крісло або книжкову полицю.

Підберіть колір штор до стін

Підвішені штори, які зливаються зі стінами, створюють безперервну лінію, що робить кімнату більшою. Також існує ще декілька варіантів:

Вибирайте матеріал для штор, який пропускає сонячне світло, особливо якщо штори зазвичай закриті. Вибирайте штори з вертикальним малюнком або плетінням, щоб кімната здавалася вищою. Уникайте штор середньої довжини або розміром з вікно, які псують вигляд кімнати та підкреслюють обмеженість простору. Встановіть декоративний карниз, щоб спрямувати погляд вгору.

Принесіть рослину

Зелень може зробити навіть найменший простір свіжішим і легшим. Деревце додає кімнаті «вертикальний інтерес». Але якщо у вас немає місця на підлозі, поставте кімнатну рослину на високу книжкову шафу чи полицю, або спробуйте підвісити.

Не притуляйте меблі до стін

Коли повітря і простір візуально циркулюють навколо меблів, маленька кімната буде здаватися більшою. Відсуньте диван на кілька сантиметрів від стіни, наприклад, щоб вітальня виглядала більш відкритою. Ця тактика дозволить вам уникнути залишення дивного, марнотратного простору по центру кімнати.

Залиште вільне місце

Ще один важливий елемент, який слід враховувати, розставляючи меблі в невеликій кімнаті, – це забезпечення належних «місць для прогулянок». Експертки рекомендують залишити достатньо простору між кріслом або диваном і журнальним столиком, а також територію, щоб можна було вільно прогулюватись між меблями.