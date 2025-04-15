Основними шкідниками дерев у весняний період є миші-полівки, польові миші, щурі, а також зайці

Одними з найнебезпечніших шкідників для саду вважаються дрібні гризуни, які активно обгризають кору дерев, особливо молодих. Якщо не вжити заходів вчасно, це може закінчитись фатально для саджанців і завдати шкоди навіть дорослим деревам. Як захистити свої насадження гуманними й ефективними способами, пише «Хазяїн».

Основними шкідниками дерев у весняний період є миші-полівки, польові миші, щурі, а також зайці. Найчастіше гризуни пошкоджують кору в нижній частині стовбура, обгризаючи її кільцем. Якщо кора пошкоджена навколо всього стовбура, дерево може загинути. Зайці, своєю чергою, шкодять гілкам і корі вище, особливо в сніжну весну, коли дістатися іншої їжі складно.

Як прогнати гризунів

Один із найгуманніших способів захисту – це фізичні бар'єри. Для цього використовують пластикові або металеві сітки, які обгортають навколо стовбура на висоту 50–60 см. Такий метод не травмує тварин, але ефективно не дає їм доступу до кори. Важливо, щоб сітка не прилягала впритул до стовбура, варто залишити кілька сантиметрів простору, щоб не травмувати дерево.

Також ефективним є використання натуральних відлякувачів. Наприклад, ганчір’я, змочене у березовому дьогті або оцті, розвішують на кущах або біля дерев. Гризуни не люблять різкі запахи, тому уникають таких місць. Окрім того, можна замульчувати пристовбурні кола тирсою або корою, змішаною з гірчичним порошком чи золою. Це створює неприємне середовище для шкідників.

Профілактика

Ще один важливий момент – це чистота саду. Гризуни часто оселяються в залишках рослинності, бур’янах або біля куп листя. Тому навесні потрібно прибрати всі залишки після зими та перекопати землю навколо дерев. Таким чином знижується ймовірність того, що шкідники поселяться поруч.

Регулярний огляд саду, особливо після зими, дозволяє вчасно помітити сліди гризунів і оперативно зреагувати. Поєднуючи кілька методів захисту, садівник зможе без хімії та шкоди тваринам зберегти здоров’я свого саду.