Прості укриття допомагають зібрати слимаків, які ховаються вдень

Восени слимаки шукають затишні місця для зимівлі, ховаються під рослинними рештками, у верхньому шарі ґрунту та щілинах теплиць. У захищених місцях вони можуть відкладати яйця, з яких за сприятливих умов навесні з’являться нові шкідники. Тому перед холодами варто прибрати потенційні схованки, перевірити грядки й теплицю та встановити пастки. Де саме шукати слимаків і їхні яйця та як позбутися шкідників, пише «Майстерня ідей».

1. Приберіть рослинні рештки та схованки

Слимаки полюбляють вологі й затінені місця. Їх можна знайти під старими дошками, камінням, шматками плівки, купами трави, опалим листям і бадиллям. Тому восени варто прибрати непотрібні предмети, зібрати бур’яни та впорядкувати грядки.

Здорові рослинні рештки можна компостувати, але компостну купу потрібно регулярно оглядати. Матеріал, уражений хворобами, не варто залишати на грядках. Особливу увагу приділіть затишним місцям біля парканів, під бортиками грядок і в кутах теплиці.

2. Обробіть ґрунт перед зимою

Перекопування може допомогти виявити слимаків та їхні яйця, що перебувають у ґрунті. Під час роботи оглядайте грудки землі й перевіряйте місця, де шкідники могли сховатися.

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Не варто розраховувати, що саме перекопування гарантовано знищить усіх слимаків: частина особин та яєць може залишитися в захищених місцях. Також ураховуйте тип ґрунту, погодні умови й потреби культур, які вирощуватимете наступного року.

3. Не використовуйте суперфосфат як засіб проти яєць слимаків

У деяких порадах рекомендують розсипати суперфосфат по поверхні ґрунту, щоб знищити кладки яєць. Однак це добриво призначене для забезпечення рослин фосфором, а не для боротьби зі слимаками. Не варто вносити його в надмірній кількості або використовувати не за призначенням.

Якщо ґрунт потребує фосфорного підживлення, добирайте добриво відповідно до потреб ділянки та дотримуйтеся рекомендацій виробника. Для зменшення кількості слимаків краще зосередитися на прибиранні схованок, огляді ґрунту та механічному збиранні шкідників.

4. Установіть пастки

Прості укриття допомагають зібрати слимаків, які ховаються вдень. Для цього можна покласти на вологу землю дошки, шматки картону або мішковину. Перевіряйте їх уранці й прибирайте шкідників, що зібралися під ними.

Інший варіант – спеціальні пастки для слимаків. Якщо використовуєте ємності з принадами, розміщуйте їх так, щоб до них не мали доступу діти, домашні тварини та корисні тварини. Регулярно перевіряйте пастки й очищайте їх.

5. Захистіть грядки бар’єрами

Щоб обмежити доступ слимаків до особливо вразливих рослин, можна застосовувати спеціальні захисні бар’єри. Наприклад, існують мідні стрічки для контейнерів і грядок, а також фізичні огорожі, які ускладнюють пересування шкідників.

Попіл, суха гірчиця та інші сипкі матеріали не завжди дають стабільний результат, особливо після дощу або за високої вологості. Тому не варто покладатися лише на них. Якщо використовуєте будь-який засіб захисту, перевіряйте його безпечність для ґрунту, рослин і корисних організмів.

6. Перевірте компост і теплицю

Компостні купи та теплиці приваблюють слимаків завдяки волозі й наявності укриттів. Восени огляньте компост, перевірте нижні шари та приберіть слимаків, якщо виявите їх. Не додавайте до компосту хімічні речовини без чіткого призначення та рекомендацій виробника: це може зашкодити організмам, які переробляють органіку.

У теплиці очистьте кути, щілини, простір під полицями й залишки рослин. Переконайтеся, що вода не застоюється біля грядок. Не проливайте ґрунт окропом і не застосовуйте суміші з нашатирним спиртом без перевірених рекомендацій: такі методи можуть пошкодити ґрунтове середовище та конструкції.

7. Збирайте слимаків вручну

У вологу погоду слимаки часто виповзають після заходу сонця. Тому ввечері або рано-вранці огляньте грядки, доріжки, місця під дошками та ділянки біля теплиці. Зібраних шкідників потрібно утилізувати безпечно, не залишаючи їх біля посадок.

Повторюйте огляд регулярно, адже одноразове збирання не допоможе повністю позбутися слимаків. Особливо корисно перевіряти місця, де раніше були пошкоджені листки овочів, полуниці або декоративних рослин.

Що робити, якщо знайшли яйця слимаків

Кладки яєць зазвичай мають вигляд груп дрібних округлих кульок світлого кольору. Їх можна виявити під дошками, камінням, у вологих щілинах і в ґрунті. Якщо знайшли кладку, зберіть її та утилізуйте так, щоб яйця не потрапили назад на грядки або в компост.

Не залишайте кладки на поверхні землі в надії, що мороз обов’язково їх знищить. Виживання залежить від умов зимівлі та місця, де вони перебувають.