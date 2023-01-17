Як зменшити рахунки за опалення

Опалювальні прилади, кондиціонери, вентилятори, зволожувачі та очищувачі повітря – усі ці пристрої створені для комфортного мікроклімату в приміщенні й відомі всім. Проте останнім часом дедалі популярнішим стає нове рішення – рекуператори, які вже підкорили Європу та впевнено набувають популярності в Україні. У чому ж полягають їх особливості та переваги і чим вони можуть бути корисними українським споживачам?

Чому варто використовувати рекуператори

Добре відомо, що запорукою нормальної життєдіяльності та гарного самопочуття людини є свіже повітря. Саме тому будинки та квартири потрібно періодично провітрювати. Зазвичай це відбувається шляхом відкривання вікон і кватирок, через які до приміщень надходить свіже повітря. Таке рішення доволі просте, але має свої мінуси. Зокрема воно передбачає постійну участь людини, яка має підтримувати певний графік провітрювання, включно з нічним часом, що практично неможливо. Але найважливіше те, що холодної пори року таке провітрювання призводить до суттєвих втрат тепла та небезпечних протягів, які можуть зашкодити здоров’ю, викликавши застуду. Влітку ж через незначну різницю температури повітря всередині будинку й ззовні такий повітрообмін взагалі буде мінімальним.

Сучасним та ефективним рішенням, яке добре зарекомендувало себе в європейських країнах, є використання спеціальних вентиляційних пристроїв – рекуператорів. Такі пристрої монтуються у зовнішню стіну приміщення й забезпечують постійний та рівномірний приплив свіжого та видалення використаного повітря. Водночас вони зберігають у приміщенні тепло, а вбудовані фільтри очищують свіже припливне повітря від різних забруднювальних речовин. Розповімо докладніше, чому цей пристрій має з’явитися і у вашій оселі.

Аргумент 1: збереження тепла

Рекуператори не підігрівають повітря, але з ними у приміщенні буде набагато тепліше. І секрет тут ось у чому: температура повітря в будинку залежить не лише від того, скільки тепла ви генеруєте за певний час завдяки опалювальним приладам, але й від того, скільки тепла ви втрачаєте за цей час. Можна генерувати багато тепла, але й багато його втрачати, і тому в приміщенні завжди буде прохолодно. А тепло зникає постійно, і найбільше його втрачається саме через відкриті вікна під час провітрювання приміщень. Після одного 5 – 10-хвилинного провітрювання температура в приміщенні може впасти одразу на 3 – 5 градусів, після чого його знову потрібно нагрівати. І проблема тут не лише у значних коливаннях температури, що не додає комфорту, але й у необхідності постійно витрачати зайві кошти на опалення. А за нинішніми цінами на енергоносії це вже суттєвий недолік.

Позбутися цієї проблеми дозволяє рекуператор, адже він здійснює постійне провітрювання приміщення без втрати тепла. Ефект теплозбереження досягається завдяки роботі регенератора енергії, який міститься всередині рекуператора. Це керамічний пористий блок, який має властивість зберігати тепло. Коли вентилятор рекуператора працює в режимі витягання, тепле повітря, що видаляється з приміщення, проходить через регенератор, віддаючи йому своє тепло. Потім рекуператор перемикається в режим припливу, і через цей нагрітий теплообмінник проходить вже свіже прохолодне повітря з вулиці, де воно підігрівається і потрапляє до приміщення теплим. Ефективність рекуперації, тобто збереження тепла, сучасних рекуператорів достатньо висока й може сягати 97%.

Ефект теплозбереження досягається завдяки роботі регенератора енергії, який міститься всередині рекуператора

Аргумент 2: турбота про ваше самопочуття й здоров’я

За відсутності регулярного провітрювання якість повітря в приміщенні, де перебувають люди, з часом погіршується: у ньому зростає вміст вологи, вуглекислого газу, з’являються небажані запахи, що призводить до певних негативних наслідків і може спричинити погіршення самопочуття й здоров’я.

Відносна вологість зростає внаслідок пари, що утворюється під час приготування їжі, прийому ванни або душу та ін. Як не дивно, але й сама людина теж є джерелом підвищення вологості у приміщенні: постійне дихання та випаровування рідини з поверхні її тіла також сприяють збільшенню концентрації пари в повітрі. Підвищена вологість у приміщенні (понад 60%) може створити певні проблеми для його мешканців – наприклад, появу і розповсюдження плісняви (грибка). Невеликі та майже непомітні плями цвілі в місцях підвищеної вологості здатні створити серйозні проблеми для здоров'я людей, що можуть виражатися в появі ринітів, фарингітів, а в деяких випадках навіть бронхітів, астматичних нападів та ін.

Вуглекислий газ виділяється постійно в процесі дихання людей і домашніх тварин, а також при згорянні природного газу під час роботи газової плити. Важливо пам’ятати, що в погано провітрюваному приміщенні вміст цього газу поступово зростає, що також негативно впливає на самопочуття його мешканців. Концентрація CO2 понад 1000 ppm може спровокувати слабкість, сонливість, втому, утруднене дихання, проблеми з носоглоткою та головний біль.

Запахи та шкідливі випаровування можуть мати багато джерел: харчові продукти, засоби для прання та чищення, фарби, клеї, спреї, меблі, косметика тощо. Останнім часом, коли в країні набули регулярного характеру відключення електрики, цей перелік доповнився продуктами горіння свічок, сухого пального та інших горючих матеріалів, які ми використовуємо для освітлення та обігрівання приміщень. Підвищена концентрація деяких випаровувань навіть за нетривалого впливу на людину може стати причиною погіршення її самопочуття.

Єдиним ефективним рецептом проти цих негативних наслідків є регулярне провітрювання приміщень, яке дозволяє нормалізувати параметри повітря й постійно підтримувати їх на комфортному рівні. Найкраще з цією функцією справляються саме рекуператори, які забезпечують повітрообмін 24 години на добу, не залишаючи забруднювачам жодного шансу.

Аргумент 3: свіже та чисте повітря без протягів

Відкриваючи вікна, разом зі свіжим повітрям до вашого помешкання потрапляють вуличний пил, комахи, пух, квітковий пилок та ін. Цей перелік може бути доповнений ще й протягами, особливо холодної пори року. Це особливо важливо, якщо у приміщенні є діти.

Але якщо у вас встановлено рекуператор, вуличний бруд і протяги жодним чином не зможуть потрапити до вашої оселі. Розміщений у рекуператорі вентилятор забезпечить рівномірний і безпечний приплив свіжого підігрітого повітря, а вбудований фільтр очистить його від різних механічних забруднювачів.

Вентиляція відіграє суттєву роль у створенні комфортного мікроклімату в приміщенні й підтриманні у людей гарного самопочуття. Саме через це вона є обов’язковою для кожного сучасного будинку й квартири.

Ваш експерт з мікроклімату

Якщо наведені аргументи на користь рекуператорів переконали вас у тому, що вони варті вашої уваги, саме час ознайомитися з однією з найпопулярніших моделей на вітчизняному ринку – Vento Expert Plus від провідної німецької компанії Blauberg Ventilatoren.

Цей пристрій призначений для вентиляції приватного житла (вітальні, спальні, дитячі кімнати, кабінети та інше), а також невеликих громадських та комерційних приміщень. Це надзвичайно економна й тиха тришвидкісна вентиляційна установка з регенерацією тепла. Коефіцієнт рекуперації пристрою залежно від швидкості становить 82 – 97%, що є найкращим показником на ринку. Тобто ця модель дозволяє якнайкраще економити на опаленні.

Рекуператор Vento Expert Plus працює в реверсивному режимі, коли приплив та витягання повітря відбуваються поперемінно через кожні 70 секунд. На відміну від протипотокових рекуператорів, у яких приплив та витягання відбуваються одночасно без змішування повітряних потоків, реверсивний Vento Expert Plus забезпечує вищий коефіцієнт рекуперації та якісніше охоплення приміщення, що вентилюється.

У протипотокових моделях (на малюнку ліворуч) точки входу та виходу повітря на рекуператорі розташовані поряд, що створює активний рух повітря лише в певній зоні біля рекуператора і перешкоджає проникненню свіжого повітря в усі закутки приміщення. У реверсивних рекуператорах (праворуч) приплив та витягання повітря відбуваються не одночасно, а поперемінно, що дозволяє якісніше провітрювати приміщення.

Ще однією перевагою рекуператора Vento Expert Plus є використання керамічного ентальпійного регенератора енергії. Цей регенератор не лише дуже швидко акумулює та віддає тепло, а й забезпечує баланс вологи у повітрі.

Vento Expert Plus вирізняється оптимальним набором технічних характеристик, зручним керуванням та мінімалістичним дизайном. Рекуператори прості у монтажі і не потребують прокладання системи повітропроводів та проведення ремонтних робіт. Завдяки цьому їх легко монтувати в будь-яких приміщеннях без шкоди для ремонту. Пристрої можуть працювати як у режимі припливу або витягання повітря з продуктивністю до 50 м3/год, так і в реверсивному режимі з продуктивністю до 25 м3/год.

Завдяки зручному монтажу, практично безшумній роботі та оптимальному набору опцій рекуператори Blauberg Vento Expert Plus уже добре відомі в Україні. А завдяки їхній енергоефективності та можливості заощаджувати на опаленні вони стали вкрай актуальними й корисними в сучасних умовах.