Для снігозатримання можна використовувати будь-які підручні матеріали

Сніг дуже цінний для садівників та городників, адже без додаткових зусиль допомагає захистити від морозів рослини на ділянці. Досвідчені садівники підгортають снігом стовбури плодових і декоративних дерев, ягідні та декоративні чагарники. Снігом вкривають плантації садової суниці, осінні посадки цибулі, багаторічні квіти, овочі, посаджені під зиму, та газони. Крім того, тала вода навесні насичує вологою землю, яка потрібна для початку вегетації. Як ефективно затримати сніг на ділянці, розповідає UkrMedia.

Найпростіший спосіб затримання снігу – розташувати з вітряного боку перешкоди для вітру. Вони захистять сніг від видування і послужать накопичувачами для нового снігу, який завжди збирається біля перешкод. Потрібно лише визначити напрям панівних вітрів.

Для снігозатримання можна використовувати будь-які підручні матеріали – старі дошки, шматки фанери і щільного картону, листи шиферу, зв’язані в пучки сухі стебла торішньої трави. Ці засоби досить ефективні, проте тим, кому не байдужий вигляд з вікна, варто серйозно подумати, як зберегти сніг і не зіпсувати пейзаж.

Природний спосіб затримання снігу – валки з нього ж. Власники великих ділянок часто оснащені спеціальною технікою – мотоблоками, газонними тракторами або райдерами. До них потрібно докупити навісне обладнання, яке призначене для формування валків. Для роботи треба вибрати не занадто морозний або коли сильна відлига, коли сніг мокрий і липкий – він не буде розсипатися і вляжеться в щільні валки. А снігоприбирач з далеким викидом швидко закидає снігом навіть великий газон; в цьому випадку краще працювати в морозну погоду, коли сніг легкий і пухнастий.

Зробити ту ж роботу на невеликій ділянці можна за допомогою снігової лопати і ручного движка для снігу. Не зіпсують зимовий пейзаж і спеціальні щити для затримання снігу. Дуже ефектно будуть виглядати на тлі засніженого саду сільські тини з вербової лози або їх пластикові морозостійкі замінники. Невисокі щільні паркани з металопластику холодів не бояться. Тому літні огорожі, не прибрані на зиму, зможуть затримати сніг на клумбі. Якщо клумба велика, треба просто додати паралельні загородки. Такими ж парканчиками неважко обгородити і поділити на сектори газон.

Чудово затримує сніг спеціальна пластикова сітка, яка застосовується для захисту автодоріг. На дачній ділянці цю сітку можна встановити прямо або дугоподібно, що ще краще утримає сніг. Роботу по снігозатриманню відмінно виконають і живоплоти. Прикриті знизу сніговими валками, живоплоти не менш добре захистять сад від зимового вітрового висушення, а в малосніжну зиму – ґрунт від видування.

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