Тарас Олексин поділився досвідом створення цікавого дозвілля для молоді

Позашкільна освіта не тільки пропонує учням відпочинок та дозвілля, а й робить його розвивальним і корисним. Знання і досвід, які діти отримують на гуртках, збагачують їхній світогляд і сприяють ще більше працювати над собою і йти до омріяної мети чи професії. Найкращий керівник гуртка у Львові Тарас Олексин поділився порадами, як зацікавити дітей позашкільною освітою і змістовним дозвіллям. Про це він розповів пресслужбі Львівської міської ради.

Тарас Олексин пропонує дітям альтернативу соціальним мережам та знає, як весело, цікаво і креативно провести час після школи. Він знімає з ними фільми, ставить театральні вистави і проводить екскурсії. За його якісний менеджмент та новаторство у позашкільній освіті Тараса Олексина визнали одним з трьох найкращих педагогів Львова 2024 року.

Тарас Олексин пояснює, що перевагою позашкільної освіти є її гнучкість. Там можна самому визначити графік занять, обрати, з якою віковою категорією дітей працювати, 30% програми керівник гуртка може змінювати за власним бажанням. «Це те, чого не може дозволити собі ні шкільна освіта, ані дошкільна, ані вища», – каже педагог.

Історик за освітою працює у Дитячому центрі туризму, спорту та екскурсій на Сихові керівником історико-краєзнавчого гуртка. Спочатку працював зі школярами, а потім створив Школу гідів для студентів.

Відповідати молодіжним трендам

Тарас Олексин також працює методистом у Дитячому центрі туризму, спорту та екскурсій. Ця посада дає можливість якісно змінювати позашкільну освіту та популяризувати її серед дітей.

«Будемо відверті: типова модель позашкілля застаріла. Ці планування на 3-4 роки навчання, древні норми з розкриття тем і наповненості груп, назви гуртків, від одного лише погляду на які дитині стає нудно. Все це повинно відійти в минуле. Позашкільні заклади мають приваблювати дітей та підлітків. А для цього треба трохи покреативити», – переконує педагог.

Тому Тарас Олексин вирішив модернізувати сихівський дитячий центр. Щоб залучити більше молоді, він ініціював створення модних гуртків: «Курсів мандрівних фотографів» та «Курсів тревел-блогерів».

«Де зараз відволікається шкільна і студентська молодь? У соцмережах. Чим вони захоплюються? Створенням контенту, фотографуванням, тим, що відповідає теперішньому ритму життя. Тому потрібно створювати такі гуртки, які будуть цікаві сучасним дітям та молоді. Плюс – придумати інтригуючу назву і це буде притягувати підлітків. Якщо вони люблять фотографувати, знімати відеоконтент, то чому не допомогти їм створити кінофільм чи ролик на YouTube?!», – каже освітянин.

Молодий методист докорінно змінив інформаційну політику дитячого центру та популяризував його у соцмережах.

Альтернативні джерела фінансування і мультифункціональні простори

Щоб якісно змінити позашкільну освіти потрібні кошти. Але у час війни з цим складно, тому для освітніх проєктів варто шукати спонсорів та залучати гранти. Тому він планує на базі дитячого центру за підтримки міського департаменту освіти заснувати громадську організацію.

Також у планах центру покращити матеріально-технічну базу та оновити приміщення.

«Багато речей ми зробили своїми силами: облаштували сучасну фотостудію, оновили спортзал. Також хочемо створити у центрі навчально-відпочинкові зони для вихованців, батьків та працівників. Будуть окремі полички з цікавими виданнями про діяльність наших гуртків», – розповідає Тарас Олексин.

Спортзал там перетворять на мультифункціональний простір, де будуть розкладні столики і стільці, додатковий проектор, стіна-екран з можливістю проводити тут відкриті лекції, семінари.