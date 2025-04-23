Щоб зберегти паски свіжими на довго, варто пам’ятати про деякі правила

Великдень – особливе свято, до якого традиційно готують паски. Проте часто трапляється, що вони готуються заздалегідь, і вже до свят можуть втратити свою м’якість та аромат. УНІАН розповідає, як зберегти паски свіжими якомога довше.

Як зберігати паски після випічки?

Щоб зберегти паски свіжими на довго, варто пам’ятати про деякі правила:

Використовуйте не сухі, а свіжі пресовані дріжджі. Випікайте в декоративних паперових формах. Одразу покривайте глазур’ю – вона не дасть пасці зачерствіти.

Також, щоб зберегти паску та не зіпсувати її смак, не кладіть паски в те місце, де лежить чорний житній хліб. Він може «передати» свій аромат пасці, через що вона не буде такою смачною, як раніше.

Де краще зберігати паски?

Досвідчені господині кажуть, що один з кращих способів як краще зберігати паски – це відразу після закінчення процесу випічки накрити паску вологим м’яким рушником і прибрати в емальовану каструлю з кришкою.

Інший метод – скласти паски в поліетиленовий пакет. Але перед тим як це зробити, паски потрібно остудити. На це піде не менше 3-4 годин, але почекати доведеться, якщо ви не хочете, щоб випічка покрилась пліснявою.

Також, якщо вам треба зберігати паски тиждень або довше, їх можна обернути марлею, просоченою ромом або коньяком. Потім скласти в целофановий пакет, зав'язати його і винести на холод. Так випічка залишиться свіжою, м'якою і ароматною протягом 7-10 днів.