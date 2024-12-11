Золу потрібно зберігати виключно в сухому приміщенні

Деревна зола – одне з найдоступніших і водночас універсальних добрив для рослин. У ній міститься безліч мінералів, які доступні для засвоєння рослинами. Золу з великим вмістом калію отримують від згоряння виноградної лози, гречаної соломи, стебел соняшника. Насичена кальцієм зола виходить із деревини берези, сосни, картопляного бадилля. При правильному зберіганні зола зберігає всі корисні речовини протягом кількох років. Як і в чому її тримати, пише Best.home.ideas.

Як правильно зберігати золу

Не варто посипати золою город щоразу після чищення каміна, печі чи мангалу. Зазвичай її використовують при посадці та пересадці рослин, підготовці землі під грядки або сезонному добриві садових культур. До моменту використання золу необхідно зберігати у спеціальній ємності.

Золу потрібно зберігати виключно в сухому приміщенні. Потрібна герметична ємність, щоб вона не набрала вологи. Для цього можна використовувати пластикові бочки. Вони мають міцну кришку.

Як варіант, можна використовувати ящики з деревини та відра з кришками. Якщо зовсім нічого такого немає, то можна використати пакети. Головне, щоб не утворився конденсат, бо він зіпсує добриво.

Герметичні ємності – в пріоритеті, так із золи не буде вимиватися сіль. І важливо пам’ятати, що перепади температури в приміщенні не будуть сприяти тривалому зберіганню. Тому тільки сухі підвали, комори та інші приміщення.