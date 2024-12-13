Варто аргументовано пояснити дітям, а не забороняти

Цифрові платформи і віртуальний світ займають велику частку у нашому житті. Але у випадку з дітьми час, проведений в інтернеті і соцмережах, варто контролювати. Фонд ЮНІСЕФ Україна пояснив, чому важливо контролювати екранний час і що робити, якщо дитина постійно «сидить» в телефоні.

За інформацією з дослідження ЮНІСЕФ, майже кожен четвертий підліток віком 10-17 років повідомляв, що часто не може думати ні про що, крім можливості знову зайти в соцмережі. 18,2% опитаних підлітків нехтували своїми справами (хобі, спорт) через те, що хотіли проводити час в соцмережах.

Як розвивати корисні звички у дітей

Замість того, щоб забороняти проводити час онлайн, запропонуйте дитині альтернативу:

спільні прогулянки,

настільні ігри,

читання.

Це все не лише цікаво, а й корисно для розвитку дитини. Важливо не звинувачувати дитину, а м’яко пояснити, чому обмеження зараз необхідні.

Як встановити здорові обмеження

Разом з дитиною визначте чіткі правила користування гаджетами. Наприклад, «без телефонів під час їжі» або «гаджети не пізніше, ніж за годину до сну».

Такі маленькі зміни покращують якість життя та знижують емоційне навантаження.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Як реагувати на протест

Коли діти протестують проти обмежень, важливо не конфліктувати. Замість фрази «Вимкни телефон», варто сказати «Зробімо перерву, щоб твої очі відпочили».

Це допоможе дитині зрозуміти, що обмеження існують не просто так, а для її користі.

Показуйте приклад

Батьки – перші, на кого дивляться діти. Якщо ви самі не випускаєте з рук телефон, діти беруть приклад.

Важливо спілкуватися, пояснювати і власним прикладом показувати, яким може бути цікавим життя, де гаджети є помічниками, а не дозвіллям.