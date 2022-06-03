Особливу увагу в дачному будинку слід приділити текстилю, який робить простір справді домашнім

Дачний будинок все частіше сприймається не тільки як місце перепочинку між працею на грядках, але і як повноцінне житло у теплий період року. Тут можна побути якомога далі від міської метушні, на чистому повітрі, серед зелені та квітів, а для якісного відпочинку важливий затишок. Звичайно, робити дорогий ремонт та купувати на дачу нові меблі – не рентабельно, проте створити затишок можна і без зайвих витрат. «Зелена садиба» дає поради, як це зробити.

Позбутися зайвого

Зайві речі – головна проблема дачного інтер’єру. Зазвичай сюди звозять усе, що не потрібно вдома, але шкода викинути. Деякі речі дійсно можуть пригодитися в дачному будинку, проте багато речей навіть тут непотрібні, і дача перетворюється на звичайний склад.

Тому для затишку в першу чергу потрібно почистити простір та залишити лише те, що насправді потрібно. Надалі ж варто завжди добре подумати перед тим, як привезти щось на дачу з міста. Іноді краще віддати річ тому, кому вона дійсно потрібна, розібрати на матеріали або ж просто викинути.

Фон

Краще надати перевагу натуральним спокійним тонам на стінах та додати до них яскраві плями. Найпростіше буде оформити білі або світлі стіни. Не хвилюйтеся, якщо вони не будуть ідеальними, на дачі це цілком допустимо.

Меблі та текстиль

Особливу увагу в дачному будинку слід приділити текстилю, який робить простір справді домашнім: м’які пледи, милі скатертини, симпатичні штори, цікаві декоративні подушки. Меблі можна лишити, як є, або ж пофарбувати – навіть у дуже неочікувані кольори, адже дачний інтер’єр дозволяє сміливі експерименти.

Декор

Цікавий декор у поєднанні навіть із потертими меблями зможе перетворити інтер’єр дачного будинку на вишуканий. Якщо для квартири підібрати декор буває досить відповідально та дорого, то для дачі можна розслабитись та обирати із легкістю і не думати про ідеальні поєднання. Особливо цікаво виглядатимуть на дачі вінтажні та антикварні речі, а також картини й рукоділля. Їх можна знайти на сайтах перепродажу речей, блошиних ринках, у місцевих майстринь або у звичайних магазинах.

Світло

Освітлення в будь-якому інтер’єрі має велике значення. Якщо мова йде про дачні будинки, краще зробити світло м’яким, теплим, приємним для очей. В цьому нам, зокрема, допоможуть матові плафони та лампи з абажурами. Якщо у вас на дачі є робоча зона – її потрібно додатково освітити.