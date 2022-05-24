Набори інструментів, зокрема садових, часто включають в себе максимальну кількість необхідного для побуту

Життя у приватному будинку або на дачі істотно відрізняється від проживання у міській квартирі. Присадибна ділянка і сад потребують певного догляду: потрібно косити траву, обрізати дерева, ремонтувати огорожу, іноді виникає потреба капітального ремонту даху та інших елементів будинку. Щоб утримувати будинок та прилеглу територію в порядку, потрібні певні інструменти або ж послуги спеціалістів. Якщо ви хочете виконувати всі роботи по дому та саду самостійно, розповідаємо, який мінімальний набір інструментів вам потрібен.

Електроінструменти

Дриль призначений для свердління різних матеріалів, залежно від функціоналу: металу, дерева, пластику, кераміки. Для максимального спрощення роботи дрилю і високого результату варто віддати перевагу моделі з номінальною потужністю не менше 450-500 Вт. Ударний дриль дозволить виконувати трохи більший спектр робіт, зокрема, свердлити цеглу або гіпс. Така модель не зможе повністю замінити перфоратор, але просвердлити отвір у цеглі для полиці зможе.

Болгарка, або кутова шліфувальна машина, призначена для різання, чищення, полірування і шліфування твердих матеріалів: металу, каменю, цегли, бетону, плитки та інших. Вони відрізняються за розмірами та робочим діаметром кола, бувають як мережеві, так і акумуляторні. Краще обирайте болгарку з регулюванням обертів, вона більш гнучка в роботі і особливо пасує для роботи новачкам.

Перфоратор призначений для роботи з бетоном, цеглою або каменем. Якщо потрібно демонтувати стіни, плитку, штукатурку або ж пробурити отвори в цих матеріалах – без перфоратора не обійтися, бо деякі з цих робіт ударному дрилю не під силу. Для закручування та відкручування шурупів, саморізів, гвинтів, дюбелів та інших кріпильних виробів знадобиться шуруповерт. Міксер для замісу бетону чи розчину теж спростить вам життя.

Лобзик дозволить швидко розпилювати дерев’яні планки, різні листи ДСП, ДВА, працювати з пластиком і м’яким металом. Для дому не обов’язково купувати «нафарширований» всілякими функціями лобзик, а буде досить інструмента з робочою потужністю до 500 Вт та можливістю регулювання обертів двигуна.

Якщо є присадибна територія, то в літню пору необхідно на ній систематично косити траву. Для цієї операції можна використовувати звичайну ручну косу, а ще краще купити мотокосу, яка значно спростить процес догляду за територією, або газонокосарку. Сучасні бензинові коси дозволяють скошувати траву будь-якого виду завдяки різним насадкам і не залежать від джерела живлення. Також на присадибній ділянці може знадобитися бензопила.

Ручні інструменти

Навряд існує людина, якій ніколи не був потрібен молоток. При його покупці варто враховувати матеріал виготовлення і тип. Вибирайте моделі, які мають не тільки ударну частину, а й обценьки на іншій стороні: вони більш практичні. Також врахуйте, що кований молоток буде надійнішим і довговічнішим, хоч і дорожчим. Матеріал ручки не так вже й важливий, головне зручність.

Багато різних викруток мати не потрібно: достатньо мати одну зі знімними бітами. Якщо у вас є гараж і автомобіль, покупка набору ключів буде найбільшим пріоритетом. Уважно ознайомтеся з матеріалом виготовлення: хром-ванадієві ключі довговічні і мають мінімальний знос. Крім того, в будинку може знадобитися зубило, ножівка, рулетка, рівень тощо, а на ділянці потрібні тачка, граблі, лопата, вила, мітла, обприскувач, секатор, драбина.

Набори інструментів, зокрема садових, часто включають в себе максимальну кількість необхідного для побуту. Чим дорожчий набір, тим більше одиниць в ньому і вища якість. Набори інструментів мають кейс, тому їх легко зберігати і транспортувати.

За матеріалами Kvitka.Info, Sea-Tools

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