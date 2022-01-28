Renault Duster для поліції - найпопулярніше авто за гроші платників податків

Державні органи купують автомобілі через систему Prozorro. Але це не заважає їм виписувати для конкурсів такі умови, щоб купувати розкішні та надто дорогі для чиновників машини.

Загалом через систему Prozorro у 2021 році було закуплено 4970 легкових автомобілів на суму 3,6 млрд грн, йдеться у дослідженні Dozorro. На автівки минулого року витратили вдвічі більше грошей, ніж у 2020-му. Причому восени їх почали купувати особливо активно – у вересні-листопаді 2021 року було проведено 46% усіх тендерів на автомобілі.

Найпопулярнішим автомобілем, який купували за державні гроші, минулого року став Renault Duster. Цей бюджетний позашляховик придбали 1221 одиницю, що становить 24,6% від загальної кількості закупівель. Найчастіше їх купували в поліції — 575 штук. Для поліції Renault Duster додатково обладнані світлодіодною панеллю з проблисковими маячками, гучномовцем, радіостанцією, сейфом.

На другому за популярністю місці – японський седан Toyota Corolla. Їх придбали значно менше – всього 291. І знову найчастіше вони опинялись в поліції – загалом 250 машин.

Mitsubishi L200, який опинився на третьому місці – це пікап з повним приводом для їзди бездоріжжям. Їх купили за рік 242. Серед основних замовників – Державне агентство лісових ресурсів України та «Оператор газотранспортної системи України»‎.

Досить часто у Prozorro купували Kia Sportage, яка на українському ринку нових авто в 2021 році стала лідером. Таких машин для держструктур купили 220, і більшість – для Нацполіції.

На п'ятому місці – вантажний фургон Ford Transit, їх закупили 209. Серед них — 65 автівок спецпризначення Нацполіції, 60 броньованих оперативних інкасаторських машин для АТ «Ощадбанк»‎ і 45 авто спецпризначення Національної гвардії України.