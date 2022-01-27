Найпопулярнішою маркою авто серед львів'ян є німецький Volkswagen

У 2021 році львівські водії найчастіше купували автомобілі Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. При цьому майже 90% придбаних машин – вживані. Також торік львів'яни купили більше 340 електричних автомобілів. Про це свідчать дані Сервісного центру МВС у Львівській області, які отримав ZAXID.NET у віповідь на інформаційний запит.

Загалом у сервісному центрі МВС у Львові торік зареєстрували 18 735 автомобілів серед львів'ян, з них лише 11% – нові, решта вживані. Водії обирали компактні, практичні автомобілі, а серед марок надавали перевагу німецькому Volkswagen (2640 машин), французькій Renault (1627), американському Ford (1422), чеській Skoda (1265) та німецькій Audi (943).

Топ-10 моделей автомобілів, яким надали перевагу львів'яни у 2021 році, виглядає так:

Volkswagen Golf (749)

Volkswagen Passat (710)

Škoda Oktavia (684)

Renault Megane (615)

Ford Focus (492)

Skoda Fabia (306)

Volkswagen Jetta (269)

Audi A4 (242)

Volkswagen Tiguan (242)

Ford Fusion (211)

У Сервісному центрі МВС повідомили, що торік у Львові зареєстрували 344 електричних автомобілів. Найпопулярнішою моделлю є Nissan Leaf (74 машини), а також різні моделі Tesla (66 машин). Також львів'яни купували електрокари Renault (52), Volkswagen (25) та Chevrolet (21).

Нагадаємо, що загалом торік українці придбали на внутрішньому ринку 945,3 тис. лише вживаних автомобілів. У порівнянні з 2020 роком продажі вживаних авто зросли на 18%.