Попит на вивчення іноземних спричинила міграція через війну, а також навчальні та карʼєрні перспективи

Знання іноземних мов є хорошою умовою для успішної карʼєри, тому українці навіть у дорослому віці надолужують прогалини у знаннях. Тим паче, що для вивчення мов зараз є найрізноманітніші можливості – репетитори, мовні школи, онлайн-курси. Актуальність знань іноземної посилила й міграція через війну.

Попри те, що інтернаціональною мовою спілкування є англійська, українці вивчають не лише її. Про сучасні мовні тренди розповіла «Освіта.ua».

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Які іноземні мови українці вивчають найчастіше

Передбачувано, найбільше українці вивчають англійську мову. Вона корисна для навчання, роботи, подорожей, причому не лише в англомовних країнах, а практично у всьому світі. Це мова міжнародного та ділового спілкування, бізнесу і виходу на іноземні ринки, можливостей для стажувань та кар’єри.

Після неї найбільш затребуваною є німецька мова. Не в останню чергу це повʼязано, зокрема, з війною та виїздом українських біженців у німецькомовні країни. За даними United Nations, найбільше українців наразі перебуває у Німеччині – близько 1,2 млн, десятки тисяч – в Австрії та Швейцарії.

Французька мова теж популярна серед українців, однак менш масова. Вона є у переліку іноземних мов, з яких можна складати тести НМТ.

Польська мова зараз для українців теж дуже актуальна – через територіальну близькість та можливість навчатися і працювати там. У Польщі проживає майже 1 млн українських біженців.

Замикає пʼятірку найзатребуваніших іноземних мов іспанська. Вона також є серед предметів, які можна складати на НМТ.

Які екзотичні мови вивчають українці

Серед східних мов, які опановують українці, відчутне зростання попиту на китайську та корейську, а також японську. Це пов’язано з розширенням співпраці українського бізнесу з азійськими ринками. Це також перспективно для українських стартапів, ІТ-компаній, торгових представництв, які націлені на корейський чи китайський ринок.

Які мови вивчають найменше

До п’ятірки найменш популярних мов в Україні входять:

узбецька;

естонська;

грузинська;

сербська;

азербайджанська.

Причиною може бути те, що українці мають мало спільного у геокультурному плані з цими країнами.

Як змінилися мовні тренди в Україні за останні 10 років

В останні роки українці відмовилися від вивчення мови країни-агресора, хоча до 2014 року її навіть вивчали в школах.

10 років тому українці масово вивчали англійську, німецьку й французьку, але мали мало можливостей для практичного їх використання. Іспанську, італійську, китайську, корейську мови викладали обмежено, хоча й попит на них був невеликий.

З 2014 року польська мова почала стрімко ставати актуальною для українців – насамперед через освітню й трудову міграцію. Українці можуть безкоштовно здобувати освіту в польських вишах, а також проживати на території країни без додаткових документів.