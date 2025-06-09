Не лише англійська: які іноземні мови популярні серед українців
Знання іноземних мов є хорошою умовою для успішної карʼєри, тому українці навіть у дорослому віці надолужують прогалини у знаннях. Тим паче, що для вивчення мов зараз є найрізноманітніші можливості – репетитори, мовні школи, онлайн-курси. Актуальність знань іноземної посилила й міграція через війну.
Попри те, що інтернаціональною мовою спілкування є англійська, українці вивчають не лише її. Про сучасні мовні тренди розповіла «Освіта.ua».
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Які іноземні мови українці вивчають найчастіше
Передбачувано, найбільше українці вивчають англійську мову. Вона корисна для навчання, роботи, подорожей, причому не лише в англомовних країнах, а практично у всьому світі. Це мова міжнародного та ділового спілкування, бізнесу і виходу на іноземні ринки, можливостей для стажувань та кар’єри.
Після неї найбільш затребуваною є німецька мова. Не в останню чергу це повʼязано, зокрема, з війною та виїздом українських біженців у німецькомовні країни. За даними United Nations, найбільше українців наразі перебуває у Німеччині – близько 1,2 млн, десятки тисяч – в Австрії та Швейцарії.
Французька мова теж популярна серед українців, однак менш масова. Вона є у переліку іноземних мов, з яких можна складати тести НМТ.
Польська мова зараз для українців теж дуже актуальна – через територіальну близькість та можливість навчатися і працювати там. У Польщі проживає майже 1 млн українських біженців.
Замикає пʼятірку найзатребуваніших іноземних мов іспанська. Вона також є серед предметів, які можна складати на НМТ.
Які екзотичні мови вивчають українці
Серед східних мов, які опановують українці, відчутне зростання попиту на китайську та корейську, а також японську. Це пов’язано з розширенням співпраці українського бізнесу з азійськими ринками. Це також перспективно для українських стартапів, ІТ-компаній, торгових представництв, які націлені на корейський чи китайський ринок.
Які мови вивчають найменше
До п’ятірки найменш популярних мов в Україні входять:
- узбецька;
- естонська;
- грузинська;
- сербська;
- азербайджанська.
Причиною може бути те, що українці мають мало спільного у геокультурному плані з цими країнами.
Як змінилися мовні тренди в Україні за останні 10 років
В останні роки українці відмовилися від вивчення мови країни-агресора, хоча до 2014 року її навіть вивчали в школах.
10 років тому українці масово вивчали англійську, німецьку й французьку, але мали мало можливостей для практичного їх використання. Іспанську, італійську, китайську, корейську мови викладали обмежено, хоча й попит на них був невеликий.
З 2014 року польська мова почала стрімко ставати актуальною для українців – насамперед через освітню й трудову міграцію. Українці можуть безкоштовно здобувати освіту в польських вишах, а також проживати на території країни без додаткових документів.