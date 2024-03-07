9 березня виповнюється 210 років від дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка. У цей день у Львові відбудеться чимало цікавих подій. Ми зібрали концерти, у яких відзначають ювілей Кобзаря.

«ЦВІТ. Шевченко: Сильвестров, Фроляк, хор Cantus, Половинка».

9 березня, Гарнізонний Храм Свв.апп. Петра і Павла, 19:30

«Цвіт» – поезія Тараса Шевченка голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк, Валентина Сільвестрова. У дійстві беруть участь ктриса-співачка Наталія Половинка, композиторка Богдана Фроляк, хор Cantus, художній керівник та диригент – Еміл Сокач, Авторка ідеї проекту та музична режисерка – Наталія Половинка, режисер – Валерій Більченко. Організатор: театральний центр «Слово і голос».

«Шевченко зібрав своєю поезією українську мову, що текла у пісні. І найтонше виспівала його поезію – народна пісня. Це взаємне переливання любові: пісня-поезія-пісня, промовляє наш персональний, кожного зв'язок із цією землею, з краєм -

із Богом», – прокоментувала подію Наталія Половинка

Дія триває без антракту 1 годину 20 хв

«Шевченко. Вічне»

9 березня, Органний зал, 19:00

У Львівському органному залі відбудеться концерт «Шевченко. Вічне». У виконанні хору «Гомін» звучатиме музика українських композиторів ХХ і ХХІ століття на слова Кобзаря: «Сонце заходить» Станіслава Людкевича, «Тече вода в синє море» та «Із-за гаю сонце сходить» Бориса Лятошинського, «Прощай, світе» і «Заповіт» Валентина Сильвестрова тощо.

«Тарас Шевченко закодував у своїх рядках вічні сенси та особливу мудрість. Його роздуми та ідеї, що пройшли крізь віки, і досі залишаються актуальними і цінними для нащадків», – підкреслюють організатори концерту.

«Поет свободи»

9 березня, Львівська філармонія, 16:00

Концерт за участі солістів Софії Соловій, Романа Страхова та Олега Созанського, Галицького академічного камерного хору, Академічного камерного оркестру «Віртуозів Львова» під керівництвом Тараса Вергуна та Октету «Орфей». У програмі композиції українських авторів на тексти Тараса Шевченка.

У програмі твори «Миколи Лисенка, Мирослава Скорика, Бориса Лятошинського, Станіслава Людкевича та інших.

«Шевченко. Сьогодні»

10 березня, Львівська філармонія, 18:00

Твори, присвячені Шевченку, прозвучать у виконанні двох провідних оркестрів – Військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, а також солістів: баритонів Романа Страхова, Олексія Кувітанова та бандуриста Олега Созанського.

У програмі твори Бориса Лятошинського (Музика до кінофільму «Тарас Шевченко», Гната Хоткевича (оркестровка Романа Стельмащука. «Невільничий ринок у Кафі»), Юрія Мельника («Герої не вмирають», слова Григорія Семергія), Данила Крижанівського («Реве та стогне Дніпр широкий»).

«Шевченко Джем»

11 березня, Нижній зал в Театрі ляльок, 18:00

На музично-поетичному вечорі поети представлять свої власні тексти та інтерпретації творів Шевченка, а музиканти використовуватимуть різноманітні жанри та інструменти.

У вечорі візьмуть участь: гурт «Три Кроки в Ніч», Софія Ленартович, письменниця, перформерка, художниця, Назар Данчишин, поет, музикант, Юлія Оліяр, поетка, акторка, Ольга Гонтар, поетка, артистка мелодекламації, яка виступить разом із музикантами: Славком Ткачуком, Максом Дмитришиним, Богданом Гороном.