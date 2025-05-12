Фізика – цікава і перспективна наука, але абітурієнти найменше її обирають як предмет на НМТ

Вступники, які оберуть на мультипредметний тест у 2025 році фізику, матимуть переваги під час вступної кампанії. Про це повідомляє НУШ з посиланням на заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

У 2025 році результати НМТ з фізики при вступі на низку спеціальностей матимуть більшу вагу – або як профільний предмет, або вищий коефіцієнт у формулі розрахунку конкурсного бала. За словами посадовця, фізика є ключовою наукою для багатьох технічних та інженерних спеціальностей, які дуже затребувані в Україні. Тому МОН хоче відновити інтерес абітурієнтів до неї.

«Це своєрідна спроба стимулювати інтерес до точних наук, який суттєво впав за останні роки. Якщо ми хочемо мати інженерів, технологів, фахівців із новітніх матеріалів, потрібно починати з популяризації фізики вже зараз», – наголосив Михайло Винницький.

Міністерство також працює над підходами до викладання фізики у школах, планує зробити предмет цікавішим і ближчим до сучасних технологій. Насамперед йдеться про оновлення навчальних програм і збільшення практики.

Чим корисна фізика на НМТ 2025 для вступників: